¿Cómo quedan Shein y Temu con la amenaza de aranceles que hizo Trump a productos chinos?

Dentro del plan de Donald Trump de endurecer los aranceles a China podría haber un esfuerzo puntual para concretar un esfuerzo de Estados Unidos para dificultar los hasta ahora envíos fáciles y baratos de empresas chinas como Shein y Temu.

Es un vacío legal conocido como la 'exención de minimis' (palabra que se usa para describir algo pequeño), que permite que envíos de menos de $800 entren sin mayor escrutinio a Estados Unidos. Un loophole que tan reciente como en septiembre el gobierno de Joe Biden buscó cerrar proponiendo normas para eliminar esa ventaja.

Con los cambios, Estados Unidos quiere que todos los envíos desde China, así sean de menos de $800, paguen los aranceles que corresponden y especifiquen adecuadamente qué contienen.

"La Sección 301 de aranceles actualmente cubre cerca del 40% de las importaciones de Estados Unidos, incluyendo 70% de las importaciones de textiles y ropa desde China", dijo la Casa Blanca en una guía pública.

"Algunas plataformas de e-commerce y otros vendedores extranjeros esquivan esos aranceles al realizar los envíos desde China a Estados Unidos y reclamar la exención de minimis. Si se elimina, esos bienes ya no se beneficiarán de la exención", explicó.

Además de los envíos que compañías como Shein y Temu hacen directamente, hay productos vendidos a través de Amazon que llegan a Estados Unidos amparados con la 'exención de minimis'.

"El creciente volumen de envíos minimis hace cada vez más difícil detectar y bloquear envíos ilegales o inseguros. Las grandes corporaciones extranjeras que explotan la exención de minimis lo hacen por varias razones (...) para encubrir envíos de productos ilegales y peligrosos y esquivar cumplir con las leyes de salud, seguridad y de protección al consumidor de Estados Unidos", dijo la Casa Blanca en su comunicado de septiembre.

La amenaza de más aranceles de Trump y el impacto en los que compran barato a China

Analistas creen que, una vez en la Casa Blanca, Trump eliminará la ventaja como propuso la administración de Biden. El presidente electo ya amenazó este lunes con endurecer en 10% los aranceles a los productos de China y fijar uno de 25% a los bienes de México y Canadá. China le respondió ya diciendo que "nadie gana una guerra comercial".

"Esto será un duro golpe a los exportadores chinos que han construido modelos de negocios alrededor de las exportaciones a bajo costo", dijo sobre la posible eliminación de la 'exención de minimis' el profesor de políticas comerciales Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, según fue citado por la agencia AP.

También será "una gran pérdida para los consumdidores de bajos ingresos en Estados Unidos. La evidencia muestra que se han beneficiado de esta exención", dijo por su parte Gary Hufbauer, de Peterson Institute for International Economics en Washington, también citado por AP.

Los aranceles a China han sido apoyados por los últimos dos gobiernos, tanto republicano como demócrata. Trump puso aranceles por cerca de $300,000 millones a una amplia gama de bienes chinos y luego Biden los dejó en pie e incluso impuso otros como uno de 100% a los vehículos eléctricos.

Sin embargo, la lógica que usa Trump para amenazar con ellos ha sido más política que económica en algunas ocasiones.

En su anuncio de este lunes, por ejemplo, dijo que elevará los aranceles a China ante la llegada de drogas, "en particular fentanilo", y porque las autoridades chinas le prometieron que impondrían la pena de muerte a los narcos que traficaran con Estados Unidos y "nunca lo hicieron". Con un tono parecido buscó justificar su amenaza a México.

Si el asunto puntual de la 'exención de minimis' llega al Congreso, posiblemente encuentre respaldo bipartidista. Esto porque legisladores demócratas expresaron su apoyo a eliminarla y porque los republicanos también respaldaría medidas comerciales más proteccionistas como las que ha planteado Trump.

Con información de la agencia AP.

