Declaraciones de impuestos 2026 del IRS Qué cambió en los 'taxes' con la ley de Trump: esto debes saber para tu declaración de impuestos 2026 De deducciones especiales por los ingresos por propinas y para adultos mayores al crédito por hijo, aquí detallamos puntos clave que han cambiado por la ley con la agenda del presidente Donald Trump que debes tener en cuenta al preparar tu declaración de impuestos de la temporada 2026.

Video Cambios en el crédito tributario por hijos con la nueva ley fiscal de Trump: te contamos cómo quedó

Algunas cuestiones de la ley aprobada hace unos meses con la agenda del presidente Donald Trump aplicarán al año tributario 2025 y, por ende, a las declaraciones de la temporada de impuestos 2026. De nuevas deducciones temporales al incremento en el monto máximo del crédito por hijo, aquí detallamos puntos clave que debes saber al preparar tus 'taxes'.

Un punto principal de esa legislación es que extendió los recortes de impuestos que habían sido aprobados en el primer gobierno de Trump y que, si el Congreso no actuaba, hubiesen vencido este año. Ahí están por ejemplos los ajustes que se habían hecho a las escalas tributarias o 'tax brackets'.

Una deducción para adultos de 65 años o más

La nueva ley aprobó una deducción temporal para personas de 65 años o más. Se trata de una deducción, que en la práctica ayuda a reducir la cantidad de ingresos por la que debemos pagar impuesto federales. En este caso será una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más (la ley la llamó 'temporary senior deduction'). Cinco detalles importantes sobre ella.

Es temporal: dado que estará disponible desde 2025 hasta 2028.

Estará disponible en su totalidad: para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos al año ($150,000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta). El monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75,000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175,000 al año.

Podrá utilizarse: sin importar si el contribuyente recurre a la deducción estándar o a las deducciones detalladas ('itemized deductions' en inglés). Una persona de 65 años o más tendrá entonces tres tipos distintos de deducciones disponibles: la nueva deducción temporal de $6,000, la deducción estándar y una deducción estándar adicional que ya estaba disponible para las personas de 65 años o más.

Las personas que hayan solicitado su jubilación antes de los 65 años: como por ejemplo quienes hayan tenido que hacerlo por alguna discapacidad, no podrán usar esta deducción nueva de $6,000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

Es importante tener claro quiénes se verán beneficiados por esta deducción. Un análisis del Bipartisan Policy Center lo explica así:

"La deducción tributaria adicional no beneficia a los hogares de personas jubiladas con un ingreso tributable por debajo de la deducción estándar. Dado que los beneficios del Seguro Social no cuentan como un ingreso tributable para cerca de la mitad de los beneficiarios (y solo cuentan como un ingreso parcial para la otra mitad), la deducción adicional (...) significa que muchos estadounidenses mayores con ingresos bajos no recibirán ningún beneficio por la deducción adicional".

Una deducción para quienes ganan propinas y trabajan horas extra

La ley contiene dos provisiones que llama 'no tax on tips' y 'no tax on overtime' (lo que se traduce como no se pagarán impuestos por las propinas recibidas ni por los ingresos por horas extra). Sin embargo, ambas provisiones vienen en el proyecto en la forma de una deducción tributaria. Esto significa que la persona tendrá que declarar esos ingresos y pagar por lo que se conoce como impuestos sobre la nómina o 'payroll taxes'.

Las claves de estas deducciones:

El monto máximo de la deducción que aplica a lo ganado en propinas: hasta $25,000. El monto de la deducción se reducirá de forma gradual para quienes ganen más de $150,000 al año o $300,000 si presenta su declaración de impuestos de forma conjunta.

El monto máximo de la deducción que aplica a lo ganado en horas extra: hasta $12,500 si se presenta la declaración de impuestos de forma individual y hasta $25,000 si se hace de forma conjunta. El monto de la deducción se reducirá de forma gradual para quienes ganen más de $150,000 al año o $300,000 si presenta su declaración de impuestos de forma conjunta.

Hay que tener un número de Seguro Social para usar estas deducciones: la ley requiere que el trabajador tenga un número de Seguro Social válido para usar esta deducción, por lo que quedarían por fuera las personas que declaran sus impuestos federales con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN en inglés.

La deducción estándar

La deducción estándar, que reduce el ingreso sujeto al pago de impuestos, es un monto que determina el gobierno y que, en la práctica, busca simplificar las deducciones que hacen los contribuyentes al momento de llenar sus declaraciones de impuestos.

Para quienes declaran de forma individual: será de $15,750 en el año tributario 2025. En el caso de las parejas que declaran de forma conjunta: será de $31,500. Y para quienes son cabeza de hogar: será de $23,625. Estos montos fueron ajustados en la ley con la agenda del presidente Donald Trump promulgada en julio.

La deducción SALT por el pago de impuestos locales y estatales

La ley amplió de forma temporal el monto que se puede deducir en las declaraciones de impuestos federales por lo pagado en impuestos estatales y locales, conocidos por la sigla SALT.

El monto máximo que se puede deducir en 2025 asciende a $40,000 (desde los $10,000 previos). Ese monto crece a razón de 1% anual entre 2026 y 2029. En el año 2030, la deducción SALT máxima regresa a $10,000.

La ley también puso en pie límites de ingresos para poder utilizar esta deducción: a quienes ganen más de $500,000 al año se les reduce gradualmente la cantidad que pueden deducir. Es importante tener claro que esta deducción se usa cuando se opta por las deducciones detalladas o 'itemized deductions'.

El Crédito Tributario por Hijo

Requisitos clave de este crédito y su monto cambiaron con la ley promulgada en julio pasado. La ley elevó este crédito en $200 por menor elegible, lo que significa que el monto máximo del Crédito Tributario por Hijo será de $2,200. Recibir ese monto máximo dependerá de cuánto ganó el contribuyente o contribuyentes que lo reclaman. Para este crédito, el IRS toma en cuenta específicamente un cálculo llamado ingreso bruto ajustado modificado o MAGI* en inglés.

La cantidad máxima que se puede reembolsar es menor, de $1,700 por menor elegible. Se puede reclamar este crédito por cada menor elegible que tenga un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos. Un menor es elegible si tenía menos de 17 años al final del año tributario 2025, puede ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y vivió más de la mitad del 2025 con la persona que tiene previsto reclamar este crédito, entre otros requerimientos que se aconseja revisar con el IRS.

Y la nueva legislación estableció que, para reclamar este crédito, un padre que presente su declaración de impuestos al IRS de forma individual debe contar con un número de Seguro Social válido y, si la declaración tributaria se presenta de forma conjunta, al menos uno de los padres que figuran en la planilla debe tener un número de Seguro Social. Es decir, existe la posibilidad de que niños ciudadanos estadounidenses se queden ahora sin este crédito tributario.