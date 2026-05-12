cancer de colon Muerte de Kevin González: cuál es el origen y el (emotivo) significado de los osos de peluche sobre su ataúd El peluche blanco tiene en el pecho un corazón mecánico que palpita y, con ello, devuelve a sus padres y familiares la sensación de que el joven está presente y pueden sentir su latir

Video Kevin González: El conmovedor origen de los osos que acompañan su ataúd en México

Los ositos de peluche colocados junto al féretro de Kevin González terminaron convirtiéndose en uno de los símbolos más dolorosos y conmovedores de la despedida del joven de Durango que murió el pasado domingo tras luchar contra el cáncer de colon y esperar durante días el regreso de sus padres detenidos por el ICE en Estados Unidos.

Uno de esos peluches, traídos desde Chicago, es un oso blanco con un corazón que late en el pecho, que provocó conmoción entre familiares y personas que siguieron el caso en redes sociales, luego de que la familia revelara el significado especial.

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"Tiene un corazoncito que palpita, tal vez nadie sepa porque a nadie se lo dije… todo palpita. Es como su corazoncito (de Kevin) cuando vio que todo México estaba ahí apoyando", dijo Jovany, su hermano, en entrevista con N+ Univision a través de una videollamada.

El joven, de 18 años, murió en Durango después de una batalla contra el cáncer de colon. Su historia generó indignación y solidaridad debido a que sus padres permanecían detenidos en Estados Unidos por temas migratorios mientras él atravesaba sus últimos días de vida.

Video Último adiós a Kevin González: lo despiden en México tras emotivo reencuentro con sus padres

El osito que la familia decidió no sepultar con Kevin

Durante el funeral, familiares mostraron el peluche blanco colocado junto al ataúd de Kevin. El pequeño corazón mecánico del oso seguía latiendo mientras familiares lo sostenían entre las manos.

"Late, sí late su corazón. Y como dijo mi primo, es su corazoncito de él (de Kevin) y de toda la gente que nos apoyó", expresó una prima del joven fallecido.

La madre de Kevin también reaccionó al sentir el palpitar del osito blanco de peluche: "Ah sí, como el corazón (de mi hijo Kevin), ¡qué bonito!", dijo conmovida mientras lo tocaba.

Aunque inicialmente el peluche acompañaba el cuerpo del joven durante el velorio, la familia tomó una decisión de último momento: no enterrarlo con él.

Prefieren conservarlo como un recuerdo vivo de Kevin y del apoyo que recibieron durante los días más difíciles de su enfermedad.