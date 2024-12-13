La doble vía de los abogados de Alex Murdaugh en la apelación de sus mediáticas sentencias de asesinato

Video El momento en que Alex Murdaugh es sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa e hijo

Los abogados de Alex Murdaugh han emprendido dos caminos para apelar sus condenas por asesinato por matar a su esposa e hijo. Por un lado, alegan que una funcionaria del tribunal presionó a los jurados para acelerar el veredicto de culpabilidad con la intención de publicar un libro sobre el caso. Y por el otro, que el juez de primera instancia permitió pruebas indebidas, como los delitos financieros del abogado caído en desgracia de Carolina del Sur.

La apelación de 132 páginas se presentó esta semana ante la Corte Suprema de Carolina del Sur. Los fiscales tendrán tiempo para responder y los jueces tienen que estudiar todo el material sobre el juicio de seis semanas de 2023, lo que significa que es probable que la audiencia esté a meses de distancia.

La apelación detalla ampliamente los argumentos que ya se han presentado, ya sea a través de objeciones durante el juicio o una audiencia este año en la que se interrogó a los jurados sobre los comentarios hechos durante el juicio por la secretaria del condado de Colleton Becky Hill.



Los abogados de Murdaugh escribieron que sus condenas por asesinato deben ser revocadas porque el público necesita algo más que "ideas alimentadas por las redes sociales sobre los detalles de un crimen que no presenciaron".

“Ofrecerle a Murdaugh el juicio justo que todo ciudadano de Carolina del Sur esperaría para sí mismo es necesario para asegurar a todos que nadie —poderoso o humilde, inocente o culpable, odiado o amado— esté excluido del debido proceso y de la protección igualitaria de la ley”, según la apelación firmada por los dos abogados principales de Murdaugh en su juicio, Jim Griffin y Dick Harpootlian.

Los argumentos de la defensa de Murdaugh contra su condena

Murdaugh, de 56 años, está cumpliendo cadena perpetua por disparar a su esposa, Maggie, y a su hijo menor, Paul, fuera de su casa en 2021. Sigue negando rotundamente haberlos matado, incluso desde el estrado en su juicio.

Murdaugh y su familia dominaron el sistema legal y la vida en el cercano condado de Hampton durante generaciones, y los fiscales durante su juicio expusieron cómo utilizó su poder y prestigio para salirse con la suya robando a los clientes y a su bufete de abogados y salir de otros apuros durante toda su vida.

En su apelación, la defensa señaló cuán pocas pruebas físicas vinculaban a Murdaugh con el crimen. Los investigadores nunca encontraron el rifle que se utilizó para matar a su esposa.

En la ropa que llevaba Murdaugh, sólo se encontraron pequeñas cantidades de sangre y no había ropa ensangrentada en ningún otro lugar.

La defensa de Murdaugh dijo que a un investigador estatal no se le debería haber permitido testificar que las marcas de los cartuchos encontrados en un campo de tiro en la propiedad de la familia coincidían con las encontradas en los asesinatos, porque nunca demostró que las marcas son exclusivas de una sola arma.

Dijeron que un impermeable azul con una pequeña cantidad de residuos de pólvora no debería haberse incluido como prueba porque un testigo testificó que había visto a Murdaugh con una lona azul, no con un impermeable.



Los abogados defensores también dijeron que el juez no debería haber permitido la prueba de un investigador que dijo que pasó un fin de semana lanzando un iPhone por su oficina para determinar si la pantalla, que se enciende con un toque ligero, no se encendería con un movimiento más violento. El perito no guardó datos ni registró sus experimentos.

Los fiscales sugirieron que Murdaugh arrojó el teléfono de su esposa desde su auto en movimiento mientras se alejaba, pero los datos de la computadora de su todoterreno mostraron que la pantalla del teléfono se encendió dos minutos antes de que el vehículo de Murdaugh pasara por el lugar donde se encontró el teléfono.

Los abogados de Murdaugh apuntan también a una funcionaria judicial

Aproximadamente la mitad de la apelación tiene que ver con Hill, la secretaria del tribunal. En enero, la jueza Jean Toal dictaminó que si bien no podía creer el testimonio de Hill de que no habló con los jurados sobre el caso durante el juicio, tampoco podía revocar el veredicto basándose "en la fuerza de algunos comentarios fugaces y tontos de una secretaria del tribunal en busca de publicidad" porque no cambiaron activamente la opinión de los jurados.

Al menos tres jurados dijeron que Hill les dijo que observaran atentamente el testimonio de Murdaugh en su propia defensa, y uno dijo que la sugerencia parecía indicar que era culpable y que no se podía confiar en él.

Un funcionario judicial de un condado vecino testificó que Hill le dijo que iba a escribir un libro sobre el juicio de Murdaugh y que un veredicto de culpabilidad probablemente vendería más copias.

El resto de la apelación se ocupó de problemas del juicio, incluida la decisión del juez de permitir seis días de pruebas sobre el robo de Murdaugh a clientes y a su bufete de abogados después de que los fiscales argumentaran con éxito que un posible motivo de los asesinatos era que Murdaugh buscaba simpatía para detener más investigaciones sobre el dinero desaparecido.

El juez de primera instancia Clifton Newman dijo que el jurado tenía derecho a considerar si la "aparente desesperación" y la "pésima situación financiera" de Murdaugh resultaron en los asesinatos de su familia y que no creía que la evidencia del delito financiero por sí sola persuadiera al jurado a condenar a Murdaugh por asesinato.

Los abogados defensores objetaron enérgicamente en ese momento y en la apelación. En los registros judiciales presentados esta semana, citaron casos en los que los tribunales de apelaciones anularon las condenas por asesinato porque se permitieron pruebas de infidelidad o abuso conyugal en los juicios, pero los fiscales no pudieron vincularlas directamente con los asesinatos.

“Aquí se permitió indebidamente al estado presentar pruebas de los supuestos delitos financieros de Murdaugh con el único fin de impugnar su reputación y reforzar un caso que, por lo demás, era débil”, escribieron sus abogados.