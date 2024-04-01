Alex Murdaugh es condenado a 40 años de prisión por delitos financieros

Video Hijo de Alex Murdaugh testifica y defiende a su padre, acusado de asesinar a su esposa y su hijo menor

El inhabilitado abogado de Carolina del Sur Alex Murdaugh fue condenado este lunes a 40 años de prisión después de que se declarara culpable el año pasado de casi dos decenas de cargos de conspiración, fraude y lavado de dinero.

Esto se suma a las dos cadenas perpetuas que recibió el año pasado por los asesinatos de su esposa y su hijo de 22 años. Murdaugh fue declarado culpable de asesinato por la muerte a tiros de ambos en un caso que marcó el desmoronamiento de una poderosa familia sureña con historias de privilegio.

Los crímenes financieros de Alex Murdaugh

PUBLICIDAD

La sentencia de este lunes se suma a los 27 que ya cumple paralelamente después de declararse culpable en un tribunal estatal de delitos derivados de mala conducta financiera que, según los fiscales, lo vio defraudar a sus clientes y a su bufete de abogados por millones de dólares.

La sentencia excedió considerablemente la pena de entre 17 años y medio y poco menos de 22 años recomendada por los agentes federales.

El juez federal de distrito Richard Gergel dijo que condenó a Murdaugh a un castigo más severo que el sugerido porque había robado a “las personas más necesitadas y vulnerables”, como un cliente que quedó tetrapléjico después de un accidente, un policía estatal que resultó herido en el trabajo y un fondo fiduciario destinado a niños cuyos padres murieron en un accidente.

“Pusieron todos sus problemas y todas sus esperanzas en el señor Murdaugh y es de esas personas de las que abusó y robó. Es un conjunto de acciones difíciles de entender”, afirmó Gergel.

Los 22 cargos federales son los últimos delitos pendientes para Murdaugh, quien hace tres años era un abogado establecido que negociaba acuerdos multimillonarios en el pequeño condado de Hampton, donde miembros de su familia sirvieron como fiscales electos y dirigieron la principal firma de abogados del área durante casi un siglo.

Murdaugh también tendrá que pagar casi $9 millones en restituciones a las víctimas por sus crímenes financieros.

El desfalco más grande del que se le acusó a Murdaugh involucró a los hijos de su ama de llaves Gloria Satterfield, quien murió en una caída en la casa familiar.

PUBLICIDAD

Según los fiscales, Murdaugh prometió cuidar de la familia de Satterfield y luego trabajó con un abogado amigo que se declaró culpable, para robar $4 millones provenientes de un acuerdo por muerte por negligencia con la aseguradora de la familia.

En total, Murdaugh tomó dinero del acuerdo o infló tarifas o gastos de más de dos docenas de clientes. Los fiscales dijeron que el FBI encontró 11 víctimas más que las que encontró una investigación estatal previa y que Murdaugh les había robado casi $1.3 millones.

En la audiencia del lunes, un lloroso Murdaugh volvió a disculparse con sus víctimas, a quienes les dijo que sentía “culpabilidad, tristeza, vergüenza, vergüenza y humillación”.

"No hay suficiente tiempo y no poseo suficiente vocabulario para expresarles adecuadamente con palabras la magnitud de lo que siento por las cosas que hice", dijo Murdaugh, quien luego culpó a casi dos décadas de adicción a los opioides por sus crímenes.

Gergel no creyó en la excusa. "Ninguna persona verdaderamente discapacitada podría realizar estas transacciones complejas", dijo el juez sobre el laberinto de cuentas falsas, cheques manipulados y dinero pasado de un lugar a otro para ocultar los robos durante casi 20 años.

Murdaugh fue condenado hace un año por matar a su hijo menor, Paul, con una escopeta, y a su esposa, Maggie, con un rifle, crímenes que aún niega haber cometido a pesar de haberse declarado culpable de decenas de delitos financieros, en cortes estatales y federales.

El caso ha cautivado a los verdaderos fanáticos del crimen, generando docenas de episodios de podcasts y miles de publicaciones en las redes sociales.

Alex Murdaugh escucha los cargos del jurado durante su juicio por doble asesinato en el juzgado del condado de Colleton el jueves 2 de marzo de 2023 en Walterboro, S.C. Imagen Andrew J. Whitaker/AP

“Yo no maté a Maggie, y no maté a Paul. Nunca lastimaría a Maggie, y nunca lastimaría a Paul, nunca, bajo ninguna circunstancia”, dijo Murdaugh.

PUBLICIDAD

La esposa de Murdaugh, de 52 años, recibió cuatro o cinco disparos con un rifle y su hijo de 22 años recibió dos disparos con una escopeta en las perreras cerca de su casa rural en el condado de Colleton el 7 de junio de 2021.

Los fiscales no tenían las armas utilizadas para matar a los Murdaugh u otras pruebas directas como confesiones o salpicaduras de sangre. Pero tenían una montaña de evidencia circunstancial, encabezada por un video bloqueado en el teléfono celular de Paul Murdaugh durante más de un año: un video filmado minutos antes de los asesinatos que testificó capturó las voces de los tres Murdaugh.