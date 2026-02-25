Noticias

Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje

El Gobierno pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones sin sustento que circulan en redes sociales. N+ Univision presenta todos los detalles sobre esta nueva modalidad de estafa operada por “coyotes”, también conocidos como traficantes de personas

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¡Cuidado con los estafadores de migración!

Las autoridades de Estados Unidos lanzaron una alerta urgente ante la circulación de información falsa sobre supuestas “visas exprés” y un presunto plan migratorio para evitar deportaciones.

El Gobierno pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones sin sustento que circulan en redes sociales. N+ Univision presenta todos los detalles sobre esta nueva modalidad de estafa operada por “coyotes”, también conocidos como traficantes de personas.

PUBLICIDAD

¿Nuevo programa migratorio de Trump?

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) advirtió que diversos videos aseguran que el presidente Donald Trump anunció una nueva ley o programa migratorio que entraría en vigor en 2026. Sin embargo, dichas grabaciones no presentan documentos oficiales, fuentes verificables ni respaldo legal que confirme esa información.

Más sobre Noticias

Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ
2 mins
ÚLTIMA HORA

Frenan medida de Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo: Esto dijo DOJ

Estados Unidos
Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B
2 mins

Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B

Estados Unidos
Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?
3 mins

Permisos de trabajo, en riesgo: ¿A quiénes puede afectar la nueva medida de USCIS?

Estados Unidos
¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro
2 mins

¿Cuánta nieve caerá en EEUU del 25 al 27 de febrero de 2026? Estados más afectados y en riesgo por hielo negro

Estados Unidos
¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves
2 mins

¿Habrá una nueva tormenta invernal en EEUU? Así será el tiempo de mañana jueves

Estados Unidos
Esta es la historia de Farah: ICE deportó a mujer lesbiana a un país donde la homosexualidad es ilegal
3 mins

Esta es la historia de Farah: ICE deportó a mujer lesbiana a un país donde la homosexualidad es ilegal

Estados Unidos
Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado
4 mins

Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado

Estados Unidos
Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026
2 mins

Tormenta invernal: ¿Qué distritos escolares cancelaron clases mañana? Así la suspensión de actividades el 25 de febrero de 2026

Estados Unidos
Apuñalamiento cerca de Tacoma, en Washington, deja cinco personas muertas, incluyendo a un sospechoso
1 mins

Apuñalamiento cerca de Tacoma, en Washington, deja cinco personas muertas, incluyendo a un sospechoso

Estados Unidos
Agentes federales se reservan identidad durante operativos: ¿Deben mostrar identificación?
1 mins

Agentes federales se reservan identidad durante operativos: ¿Deben mostrar identificación?

Estados Unidos

De acuerdo con la dependencia, se trata de desinformación que genera falsas expectativas entre migrantes y sus familias, además de provocar confusión sobre los procesos reales para obtener una visa o regularizar su situación migratoria.

Alerta por “visas exprés y frontera abierta”

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México fue enfática al señalar que es falso que existan “visas exprés” o que la frontera esté abierta para personas sin antecedentes penales que desean trabajar en territorio estadounidense.

La representación diplomática reiteró que la frontera permanece cerrada a la migración ilegal y exhortó a no confiar en mensajes que prometen trámites rápidos o ingresos garantizados al país.

Así operan las estafas migratorias

Las autoridades también revelaron el modus operandi detrás de estas estafas. A través de páginas y perfiles en redes sociales, presuntos “coyotes” ofrecen supuestas visas rápidas. Para iniciar el trámite, solicitan un pago por adelantado con el argumento de “apartar un lugar”.

Una vez que reciben el dinero, los estafadores desaparecen y bloquean a las víctimas, consumando el fraude.

PUBLICIDAD

El mensaje oficial es claro: no existen atajos legales ni programas especiales anunciados en redes sociales sin confirmación oficial. Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, se recomienda consultar únicamente fuentes gubernamentales y canales oficiales para evitar fraudes y proteger tu información y tu dinero.

JICM

Video Control de migración en el aeropuerto
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosMigrantesCoyotesEstafa y Fraude

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX