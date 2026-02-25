Noticias Alerta por supuestas visas exprés y plan para evitar deportaciones: Gobierno manda este mensaje El Gobierno pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones sin sustento que circulan en redes sociales. N+ Univision presenta todos los detalles sobre esta nueva modalidad de estafa operada por “coyotes”, también conocidos como traficantes de personas

Video ¡Cuidado con los estafadores de migración!

Las autoridades de Estados Unidos lanzaron una alerta urgente ante la circulación de información falsa sobre supuestas “visas exprés” y un presunto plan migratorio para evitar deportaciones.

El Gobierno pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones sin sustento que circulan en redes sociales. N+ Univision presenta todos los detalles sobre esta nueva modalidad de estafa operada por “coyotes”, también conocidos como traficantes de personas.

¿Nuevo programa migratorio de Trump?

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) advirtió que diversos videos aseguran que el presidente Donald Trump anunció una nueva ley o programa migratorio que entraría en vigor en 2026. Sin embargo, dichas grabaciones no presentan documentos oficiales, fuentes verificables ni respaldo legal que confirme esa información.

De acuerdo con la dependencia, se trata de desinformación que genera falsas expectativas entre migrantes y sus familias, además de provocar confusión sobre los procesos reales para obtener una visa o regularizar su situación migratoria.

Alerta por “visas exprés y frontera abierta”

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México fue enfática al señalar que es falso que existan “visas exprés” o que la frontera esté abierta para personas sin antecedentes penales que desean trabajar en territorio estadounidense.

La representación diplomática reiteró que la frontera permanece cerrada a la migración ilegal y exhortó a no confiar en mensajes que prometen trámites rápidos o ingresos garantizados al país.

Así operan las estafas migratorias

Las autoridades también revelaron el modus operandi detrás de estas estafas. A través de páginas y perfiles en redes sociales, presuntos “coyotes” ofrecen supuestas visas rápidas. Para iniciar el trámite, solicitan un pago por adelantado con el argumento de “apartar un lugar”.

Una vez que reciben el dinero, los estafadores desaparecen y bloquean a las víctimas, consumando el fraude.

El mensaje oficial es claro: no existen atajos legales ni programas especiales anunciados en redes sociales sin confirmación oficial. Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, se recomienda consultar únicamente fuentes gubernamentales y canales oficiales para evitar fraudes y proteger tu información y tu dinero.

