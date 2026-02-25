visa Lotería de visas 2026: Estas son las fechas importantes para registro de solicitudes de la H1B El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU compartió las fechas clave para el registro de visas H-1B del año fiscal 2027

¿Eres empleador y planeas contratar talento extranjero en 2026? El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos abrió las fechas para el registro de visas H-1B del año fiscal 2027. En N+ Univision te compartimos cuándo son y los detalles que debes considerar.

Cabe señalar que este es un proceso determinante para empleadores que buscan contratar talento extranjero en ocupaciones especializadas.

Los empleadores y sus representantes deberán utilizar una cuenta en línea de USCIS para registrar electrónicamente a cada beneficiario y participar en el proceso de selección.

Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla final que modifica la forma en que se seleccionan los registros.

El nuevo sistema prioriza la asignación de visas a trabajadores extranjeros con mayor cualificación y mejor remuneración, con el objetivo de proteger salarios y condiciones laborales de trabajadores en Estados Unidos.

¿Cuándo es el registro para el visado H-1B?

El registro comenzará al mediodía (hora del Este) del 4 de marzo de 2026 .



. Cerrará al mediodía del 19 de marzo de 2026. Durante ese plazo, los posibles peticionarios deberán completar el trámite de manera electrónica y los pasos a considerar son los siguientes:

Se debe pagar una tarifa de registro de 125 dólares por cada beneficiario.

Si el empleador no tiene cuenta, deberá crear una cuenta organizacional.

Los representantes pueden agregar clientes con anticipación, pero solo podrán ingresar información y enviar registros a partir del 4 de marzo.

Una vez que cierre el período inicial, USCIS realizará el proceso de selección. La agencia tiene previsto enviar notificaciones de selección antes o el 31 de marzo de 2026, a través de las cuentas en línea.

¿Quiénes pueden presentar la petición H-1B?



Un empleador solo podrá presentar una petición H-1B sujeta al límite anual, incluye aquellas bajo la exención por grado avanzado (posgrado), si el registro del beneficiario fue seleccionado previamente.

Esto significa que el registro electrónico es un paso obligatorio para poder avanzar en el proceso formal de solicitud.

El pasado 19 de septiembre de 2025, el presidente emitió una proclamación sobre la restricción de entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes. Aunque esta medida no modifica directamente el proceso de registro electrónico, podría implicar una tarifa adicional de 100,000 dólares para determinados peticionarios seleccionados, como condición previa para presentar la petición H-1B formal.

