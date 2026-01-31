Noticias Alerta de tormenta invernal hoy: Estados donde habrá nevadas y posibles cortes de luz El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense informó que continúan activas advertencias de tormenta invernal debido a la magnitud del sistema

Una intensa tormenta invernal con posibilidad de convertirse en ciclón bomba, afecta a amplias zonas del este y sureste de Estados Unidos, con temperaturas extremas, fuertes nevadas, vientos intensos y generación de hielo el este fin de semana.

De acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), estas condiciones podrían provocar interrupciones en el suministro de energía eléctrica, además de complicaciones severas para el tránsito y la visibilidad. Aquí te contamos cuáles serán las zonas más afectadas hoy, sábado 31 de enero de 2026.

Riesgo elevado por tormenta de nieve en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense informó que continúan activas advertencias de tormenta invernal debido a la magnitud del sistema.

La combinación de nieve abundante y ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora representa un riesgo elevado para la infraestructura eléctrica, principalmente por la posible caída de árboles y ramas sobre líneas de transmisión.

Zonas dónde se esperan nevadas intensas hoy

En el noreste de Carolina del Norte y el sureste de Virginia se pronostican las condiciones más severas de la tormenta; en estas regiones se esperan acumulaciones de nieve de entre 7 y 10 pulgadas, con áreas localizadas que podrían alcanzar hasta 12 pulgadas. Los vientos fuertes podrían generar condiciones cercanas a tormenta blanca, reduciendo drásticamente la visibilidad y dificultando la circulación.

En la región oriental de Virginia, el NWS anticipa acumulaciones de nieve de entre 3 y 6 pulgadas, acompañadas de ráfagas de viento que podrían alcanzar las 45 millas por hora. Estas condiciones incrementan el riesgo de carreteras resbaladizas y afectaciones al tendido eléctrico.

En ciudades y condados del sureste de Virginia, como Suffolk y Newport News, se esperan acumulaciones de entre 5 y 8 pulgadas de nieve, con vientos fuertes que podrían agravar los impactos de la tormenta durante el día.

En el interior de Carolina del Norte, incluyendo los condados de Pamlico, Craven, Duplin, Jones, Onslow y Carteret, el Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 9 y 12 pulgadas de nieve, con posibilidad de mayores acumulaciones de manera localizada debido a la intensidad del sistema.

Regiones con mayor riesgo de cortes de energía eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las zonas con mayores acumulaciones de nieve y vientos intensos, especialmente en el noreste de Carolina del Norte y el sureste de Virginia, presentan un riesgo elevado de cortes de energía eléctrica.

El peso de la nieve sobre árboles y cables, combinado con ráfagas fuertes, podría provocar daños en la red eléctrica y retrasos en la restauración del servicio.

En la región oriental de Virginia y en áreas costeras cercanas, los vientos de hasta 55 millas por hora también aumentan la probabilidad de interrupciones eléctricas, además de afectar las labores de emergencia y mantenimiento.

Condiciones peligrosas para viajar

Las autoridades meteorológicas alertan que se esperan carreteras cubiertas de nieve y hielo, cierres viales y visibilidad muy reducida durante gran parte del sábado. En varias zonas, las condiciones podrían volverse extremadamente peligrosas para conducir, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a seguir de cerca los avisos y advertencias oficiales durante el avance de la tormenta invernal este sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el riesgo de nevadas intensas, vientos fuertes y posibles cortes de energía eléctrica.