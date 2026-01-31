Noticias Retiran de tiendas lote de galletas Gerber por contener plástico y trozos de papel dañinos para la salud El retiro de este producto es a nivel nacional en Estados Unidos con lotes producidos entre julio de 2025 y septiembre de 2025

Video Gerber retira galletas por posible presencia de plásticos

Gerber Products Company está retirando del mercado lotes limitados de galletas de arrurruz como medida de precaución.

Aquí en N+ Univisión te contamos la razón por la que se están retirando de las tiendas y si hay otros productos afectados.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta acción es a nivel nacional en Estados Unidos con lotes producidos entre julio de 2025 y septiembre de 2025.

¿Cómo identificar los productos afectados?

La manera en que los padres pueden identificar estos productos para que no corran el riesgo de que sus infantes puedan ingerirlos es a través del número de los lotes.

Los códigos de los lotes se encuentran en la parte posterior del envase y están antes de la fecha de caducidad, contando con 10 dígitos.

Los códigos de los lotes son: 5198565504, 5202565504, 5203565504, 5204565504, 5205565504, 5209565504, 5210565504, 5211565504, 5233565504, 5238565504, 5239565504, 5239565505, 5240565505, 5245565505, 5246565505, 5251565505, 5252565505, 5253565505, 5254565505, 5258565505 y 5259565505.

¿Por qué Gerber está retirando sus productos?

La razón por la que se está retirando este producto del mercado es por la posible presencia de plástico o trozos de papel que son dañinos para la salud.

Esto ocurrió por el material de un proveedor de harina de arrurruz. Por lo cual la empresa informó que ya no trabaja con él, por la gravedad del asunto.

Video “Dijo que se había caído”: Bebé de tres meses es abusado por su niñera en el Valle Central de California

¿Qué hacer si mi producto es uno de los afectados?

En el caso de que tu producto sea uno de los afectados, se les recomienda a los padres que no le den a sus hijos de comer del mismo y que lo devuelvan a la tienda donde lo compraron para solicitar un reembolso.

Cabe resaltar que ningún otro producto de la marca Gerber se ha visto afectado.

PUBLICIDAD

¿Hay afectados por el producto?

Hasta el momento no se han reportado infantes con lesiones o enfermedades; sin embargo, están actuando en el retiro de todos los productos del proveedor.

En el caso de que tengas más preguntas relacionadas con el tema puedes marcar al número de 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237).