Jeffrey Epstein

Revelan nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein: Publican otro lote del archivo

Este viernes 30 de enero de 2026 se publicaron nuevos documentos relacionados con el archivo de Jeffrey Epstein.

N+ Univision y AP
N+ Univision y AP
Video Jeffrey Epstein y la peligrosa dupla que hizo con Ghislaine Maxwell

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el Departamento de Justicia reveló un nuevo lote de archivos, los cuales se hicieron públicos este viernes “en virtud de una ley destinada a revelar lo que el Gobierno sabía sobre los abusos sexuales del millonario financiero a niñas menores de edad y sus relaciones con personas ricas y poderosas”.

Según el reporte, “los archivos incluyen algunas de las varios millones de páginas de registros que, según las autoridades, se omitieron en la publicación inicial de documentos en diciembre”.

Video Recrean tarjeta de cumpleaños de Trump a Epstein en el National Mall

Tras incumplir el plazo del 19 de diciembre fijado por el Congreso para publicar todos los expedientes, el Departamento de Justicia afirmó que había encargado a cientos de abogados la revisión de los documentos para determinar qué información debía ser censurada u ocultada con el fin de proteger la identidad de las víctimas de abusos sexuales.

Hay millones de documentos del caso Epstein en revisión

Según informó el departamento, el número de documentos sujetos a revisión se disparó hasta los 5.2 millones, incluyendo duplicados.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluyendo fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y expedientes judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban muy censurados.

Entre ellos se encontraban registros de vuelo publicados anteriormente que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que se pelearan, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump, republicano, ni Clinton, demócrata, han sido acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han afirmado que no tenían conocimiento de que estuviera abusando de niñas menores de edad.

Relacionados:
