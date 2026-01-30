ÚLTIMA HORA Noticias Murió Catherine O'Hara a los 71 años: Películas donde sale la actriz de ‘Mi Pobre Angelito’ O’Hara fue ampliamente celebrada por su trabajo en series y películas icónicas, donde dejó una huella imborrable en la comedia y la televisión internacional



Catherine O’Hara, reconocida actriz y comediante canadiense, ganadora de un premio Emmy, falleció el viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años de edad, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

O’Hara fue ampliamente celebrada por su trabajo en series y películas icónicas como Schitt’s Creek, SCTV y Home Alone -conocida en español como "Mi Pobre Angelito"-, donde dejó una huella imborrable en la comedia y la televisión internacional.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Nacida en Canadá, O’Hara murió en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, según un comunicado de su agencia Creative Artists Agency, sin que se dieran más detalles.

Películas donde sale Catherine O’Hara

Su carrera comenzó en Second City en Toronto durante la década de 1970, donde conoció a Eugene Levy, su colaborador creativo más constante.

En cine, Catherine O’Hara alcanzó fama mundial como la madre de Kevin en “Mi Pobre Angelito” y su secuela, además de participar en títulos como Beetlejuice, Esperando la Carroza, For Your Consideration y Nightmare Before Christmas, donde aportó voz. Su versatilidad la llevó del humor físico al sarcasmo sofisticado.

En televisión brilló en SCTV junto a figuras como Martin Short y Andrea Martin, y décadas después conquistó nuevas audiencias con Schitt’s Creek. Su giro dramático en The Last of Us le valió una nominación al Emmy, al igual que su papel reciente en The Studio, demostrando vigencia artística.

Legado de Catherine O’Hara

O’Hara estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch y era madre de Matthew y Luke. Su muerte deja un profundo impacto en la industria del entretenimiento y en generaciones de espectadores que crecieron con sus películas, recordándola como una actriz camaleónica, querida y esencial para la comedia contemporánea.

El legado de O’Hara perdurará en la cultura pop, el cine canadiense y Hollywood, inspirando a comediantes, actores y guionistas con talento, riesgo creativo y humanidad duradera.

