Trump firma orden ejecutiva para pagar a trabajadores del TSA tras falta de acuerdo en el Congreso
Luego de semanas de que trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) se quedaran sin pago, el presidente Donald Trump firmó el decreto por el que se ordena el uso de recursos que llamó “situación de emergencia”.
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El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) a partir del lunes 30 de marzo.
Esto ocurre luego de que un acuerdo similar se estancara en el Congreso. Momentos antes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rechazó un proyecto de ley aprobado por el Senado para financiar la TSA y la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional.
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