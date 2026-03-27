Trump firma orden ejecutiva para pagar a trabajadores del TSA tras falta de acuerdo en el Congreso

Video Sigue el caos en el Aeropuerto George Bush a pesar de que Trump ordenó pagarle a los agentes de la TSA

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) a partir del lunes 30 de marzo.

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Esto ocurre luego de que un acuerdo similar se estancara en el Congreso. Momentos antes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, rechazó un proyecto de ley aprobado por el Senado para financiar la TSA y la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional.