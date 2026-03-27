Departamento de Seguridad Nacional Senado busca acabar con el caos en los aeropuertos: avanza financiación del DHS sin incluir a ICE El paquete aprobado financia agencias clave como la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero excluye a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.

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El Senado dio un paso para poner fin al cierre parcial de gobierno que ha afectado a los aeropuertos durante más de seis semanas al aprobar en la madrugada de este viernes un proyecto para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo que el acuerdo permitirá reabrir “gran parte del gobierno”, aunque reconoció que aún quedan temas pendientes. Y es que la medida, que deja fuera al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ahora debe pasar a la Cámara de Representantes.

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El cierre parcial del gobierno por la falta de financiación del DHS, que supera ya los 40 días, ha dejado a miles de trabajadores de seguridad aeroportuaria sin salario desde mediados de febrero. La falta de personal ha causado largas filas y retrasos en múltiples aeropuertos del país.

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Ante la presión, el presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden para pagar de inmediato a los agentes de la TSA. Afirmó que busca frenar el “caos en los aeropuertos”.

Sin embargo, el acuerdo aprobado no incluye las restricciones a las políticas migratorias que exigían los demócratas, lo que mantiene abierto el conflicto político.

Qué incluye el acuerdo y qué queda fuera

El paquete aprobado financia agencias clave como la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero excluye a ICE y a la Patrulla Fronteriza.

A pesar de quedar fuera del acuerdo, las operaciones migratorias no se han detenido. Legislación previa aprobada el año pasado ya había asignado miles de millones de dólares adicionales, incluyendo 75,000 millones para ICE.

Los demócratas han insistido en que solo votarían si se imponían límites a las acciones de los agentes migratorios, como el uso obligatorio de identificación visible y la restricción de operativos en lugares sensibles. También buscan que las órdenes de registro sean autorizadas por jueces.

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El líder demócrata, Chuck Schumer, afirmó que su partido seguirá presionando para que las políticas migratorias no reciban más fondos sin reformas significativas.

En la Cámara Baja, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha, la aprobación del proyecto es incierta y dependerá del apoyo bipartidista.

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Retrasos, renuncias y presión en los aeropuertos

El impacto del cierre ha sido visible en todo el país. Más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde que comenzó la crisis, mientras las ausencias no programadas han aumentado de forma significativa.

En algunos aeropuertos, más del 40 % del personal no se ha presentado a trabajar, y a nivel nacional más de 3,000 empleados faltaron en un solo día, según datos del DHS.

La escasez de personal llevó incluso al despliegue de agentes de ICE para apoyar en tareas de seguridad, una medida criticada por legisladores y organizaciones que advierten que no están capacitados para esas funciones.

Los retrasos han afectado directamente a los viajeros. En Houston, una pasajera reportó haber esperado más de dos horas y media sin llegar al control de seguridad, perdiendo su vuelo.