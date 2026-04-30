Noticias Aterriza primer vuelo directo entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años suspendido La reanudación de los vuelos ocurre tras una serie de acontecimientos políticos que derivaron en el restablecimiento de relaciones entre ambos países en marzo, después de la operación militar estadounidense en Caracas donde Nicolás Maduro fue detenido para enfrentar cargos por narcotráfico

Video Caso del soldado que apostó sobre captura de Maduro está en la misma corte donde se lleva el juicio del exlíder de Venezuela

American Airlines reinició este jueves 30 de abril de 2026 sus vuelos comerciales directos hacia Venezuela, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en retomar esta ruta tras siete años de suspensión. El servicio se restablece luego de la reciente normalización de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

Vuelo AA3599, directo de Miami a Caracas

PUBLICIDAD

El vuelo AA3599, operado por Envoy Air -subsidiaria de la aerolínea-, partió desde Miami a las 10:16 hora local (0616 GMT) con destino a Caracas, en un trayecto de aproximadamente tres horas.

Ese mismo día está previsto el vuelo de regreso hacia Florida. La compañía ya había anunciado en enero su intención de reactivar esta conexión, coincidiendo con la decisión de las autoridades estadounidenses de reabrir el espacio aéreo comercial hacia el país sudamericano.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela.



Under President Trump we're changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

¿Por qué reanudan vuelos EEUU y Venezuela?

La reanudación de los vuelos ocurre tras una serie de acontecimientos políticos que derivaron en el restablecimiento de relaciones entre ambos países en marzo. Este acercamiento se dio después de una operación militar estadounidense en Caracas a inicios de año, tras la cual Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Despega de Miami el primer vuelo directo EEUU-Venezuela en siete años Imagen AFP



Posteriormente, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, lo que permitió retomar el contacto diplomático con Washington. Este nuevo escenario facilitó la autorización de vuelos comerciales entre amba naciones.

En 2019, los vuelos directos fueron suspendidos en medio de una fuerte crisis política; ese mismo año, Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos luego de que el gobierno estadounidense respaldara a Juan Guaidó como presidente interino. Además, Washington ordenó detener todas las operaciones aéreas hacia Venezuela al considerar que la situación interna representaba un riesgo, aunque para entonces pocas aerolíneas mantenían rutas activas.