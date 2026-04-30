Gesto a la corona: Trump elimina aranceles al whisky escocés y bourbon en honor al rey Carlos III

En honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en la producción de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes en Escocia y Kentucky. Esto se ha deseado durante mucho tiempo, dado el gran comercio entre ambos países, especialmente en lo que respecta a los barriles de madera. ¡Los Reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en los Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos