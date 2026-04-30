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Gesto a la corona: Trump elimina aranceles al whisky escocés y bourbon en honor al rey Carlos III

Después de que el rey Carlos III partiera ese mismo día de regreso al Reino Unido, el whisky quedó como el símbolo más visible del encuentro con Donald Trump

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Por:N+ Univision
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Video El rey Carlos III regresa a NY tras 19 años; ¿cuáles fueron sus visitas previas y en qué se distingue esta?

El whisky cruzó la política como pocas veces ocurre, no como bebida, sino como un gesto diplomático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este 30 de abril de 2026 al anunciar la eliminación de aranceles al whisky escocés y bourbon -bebida originaria de las Islas Británicas-, tras la visita del rey Carlos III.

La decisión fue presentada este jueves en una publicación en Truth Social, como un reconocimiento a la buena relación entre ambas naciones y al reciente encuentro diplomático de Trump y el rey Carlos III en la Casa Blanca.

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Whisky escocés y bourbon, sin barreras comerciales

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En su mensaje a través de redes sociales, Trump explicó que la medida se tomó en honor a los reyes del Reino Unido, quienes acababan de concluir una visita oficial en Washington. Señaló que la eliminación de aranceles y restricciones beneficiará la colaboración entre la producción de whisky escocés y el bourbon de Kentucky, dos industrias con fuerte vínculo histórico, especialmente en el uso de barriles de madera y el intercambio comercial.

El presidente estadounidense añadió que se trató de una decisión largamente deseada y atribuida al diálogo sostenido durante la visita, destacando el papel del monarca en el acercamiento entre ambas naciones.

En honor a los Reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, eliminaré los aranceles y restricciones al whisky relacionados con la capacidad de Escocia para colaborar con la Mancomunidad de Kentucky en la producción de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes en Escocia y Kentucky. Esto se ha deseado durante mucho tiempo, dado el gran comercio entre ambos países, especialmente en lo que respecta a los barriles de madera. ¡Los Reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Un encuentro sellado con whisky

El rey Carlos III estuvo en Washington a finales del mes de abril de 2026 en un viaje oficial destinado a fortalecer la llamada “relación especial” entre Reino Unido y Estados Unidos tras recientes tensiones diplomáticas.

La agenda incluyó un discurso ante el Congreso estadounidense y una cena de Estado en la Casa Blanca, donde se abordaron temas de seguridad internacional, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN), además de discusiones sobre la soberanía de las Islas Malvinas y otros puntos estratégicos.

Después de que el rey Carlos III partiera ese mismo día de regreso al Reino Unido, el whisky quedó como el símbolo más visible del encuentro con Donald Trump, se convirtió en una bebida que, entre rutas comerciales, volverá a ser el centro del intercambio entre Escocia y Kentucky, ahora bajo un nuevo escenario sin aranceles.

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