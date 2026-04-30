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Cole Thomas Allen, acusado de disparar en la cena de corresponsales de Trump, permanecerá en prisión mientras espera juicio

El acusado enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego, con posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable

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Por:N+ Univision
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Video Fiscalía de DC revela imagen de presunto atacante en Cena de Corresponsales y da nuevos detalles

Cole Thomas Allen, acusado de intentar irrumpir armado en la cena de corresponsales de alto perfil en la Casa Blanca y de tratar de asesinar al presidente Donald Trump, permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla su juicio.

Así lo aceptó el propio sospechoso durante una audiencia breve realizada este jueves 30 de abril de 2026 ante la magistrada federal Moxila Upadhyaya, en la que no se declaró culpable ni inocente.

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Acepta permanecer detenido mientras avanza el proceso

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De acuerdo con la acusación, el hombre habría preparado el ataque durante semanas, monitoreando en línea los movimientos del mandatario antes de presentarse en el hotel Washington Hilton la noche del sábado 25 de abril de 2026. En ese lugar, presuntamente logró evadir un detector de metales mientras portaba un arma larga e ingresó a un evento de alto perfil en la capital estadounidense.

Las autoridades sostienen que durante el incidente Allen fue herido sin impacto de bala, mientras que un agente del Servicio Secreto resultó alcanzado por disparos, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. El acusado enfrenta cargos federales por intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego, con posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable.

Imágenes de mayor resolución reavivan momento del ataque

En el caso también han cobrado relevancia debido a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, difundidas por The Washington Post, que presentan material de mayor resolución previamente compartido por el presidente Donald Trump. En ellas se observa a Allen aparentemente levantando su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, quien posteriormente realiza los únicos disparos claramente visibles en la secuencia.

El video, de unos cuatro segundos, no registra la totalidad de los disparos mencionados por las autoridades, pero muestra el momento en que Allen sale corriendo desde una puerta, apunta su arma y cae por unas escaleras que conducen al salón principal del hotel, donde se encontraba el mandatario con funcionarios.

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Mientras la fiscalía afirma que existen fragmentos compatibles con perdigones de posta y que el acusado disparó al menos una vez, la defensa insiste en que el caso se basa en inferencias y evidencia circunstancial. Allen, de 31 años, es tutor y desarrollador aficionado de videojuegos originario de California.

Video Dpto. Justicia impulsa 34 normas para reducir los controles a vendedores de armas en EEUU
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