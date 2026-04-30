niñas Campamento Mystic cancela reapertura tras tragedia por inundaciones en Texas que dejó 27 víctimas La intención de reabrir el campamento el próximo verano generó indignación tras revelarse en audiencias judiciales y legislativas que no evacuó a tiempo pese a señales de alerta

Video Legisladores de Texas visitan el campamento Mystic a más de nueve meses de la tragedia

El Campamento Mystic anunció este jueves que no reabrirá este verano, luego de la presión de familias y autoridades tras la inundación ocurrida durante el fin de semana del 4 de julio de 2025, cuando el desbordamiento del río Guadalupe provocó la muerte de 25 niñas y dos consejeras adolescentes.

La decisión representa un giro respecto a los planes iniciales de retomar actividades, en medio de investigaciones que señalan fallas graves en seguridad, falta de preparación ante emergencias y una evacuación tardía. Las autoridades confirmaron que el campamento retiró formalmente su solicitud de reapertura.

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El caso ha generad o indignación tras revelarse en audiencias judiciales y legislativas que el campamento no evacuó a tiempo pese a señales de alerta, mientras el nivel del río subió drásticamente en menos de una hora. Testimonios y pruebas, incluido un video del momento, evidenciaron el caos durante la tragedia.

Familias de las víctimas, que han exigido justicia, participaron activamente en las audiencias, mientras autoridades como el vicegobernador Dan Patrick respaldaron la cancelación de la reapertura. En paralelo, continúan las investigaciones del Departamento de Servicios de Salud de Texas y de los Texas Rangers por posibles negligencias.

Uno de los directores del campamento ofreció una disculpa pública, reconociendo que las acciones tomadas no fueron suficientes para evitar la tragedia. En total, las inundaciones dejaron al menos 136 muertos en la región.

Aunque los administradores habían planteado mejoras de seguridad e, incluso, contaban con cientos de familias dispuestas a regresar, la presión social y el avance de las investigaciones llevaron a suspender la temporada.

Video Cuestionan a hijo del dueño de Camp Mystic por su actuación tras alerta de inundación

El agua arrasó con el campamento en minutos

La inundación golpeó al Campamento Mystic en la madrugada del 4 de julio de 2025, aproximadamente entre las 3:30 y 5:00 de la mañana, cuando el río Guadalupe se desbordó de forma repentina.

En ese lapso crítico, el nivel del agua subió de manera extrema — más de 7 metros en menos de una hora—, alcanzando niveles históricos cerca de las 5:00 a.m., momento en que el campamento quedó completamente inundado.

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Los reportes indican que hacia las 3:57 a.m. ya se pedía ayuda para evacuar, pero la velocidad del aumento del agua dejó poco margen de reacción y terminó arrasando las cabañas donde dormían las niñas.