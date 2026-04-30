estados unidos Britney Spears es acusada de conducir bajo efectos de alcohol y drogas en California La artista, de 44 años, fue arrestada el 4 de marzo tras ser detenida por manejar de forma errática y a alta velocidad en la autopista US 101

Video Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación. Conoce las causas

La cantante Britney Spears fue acusada este jueves en California de un delito menor por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, informó la fiscalía del condado de Ventura.

La artista, de 44 años, fue arrestada el 4 de marzo tras ser detenida por manejar de forma errática y a alta velocidad en la autopista US 101. De acuerdo con la Patrulla de Caminos, presentaba signos de intoxicación, realizó pruebas de sobriedad y fue liberada bajo fianza al día siguiente. La investigación se entregó a fiscales el 23 de marzo.

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Tras el incidente, Spears ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento por abuso de sustancias. Su audiencia está prevista para el lunes 4 de mayo de 2026, aunque no será obligatoria.

Autoridades indicaron que, al no haber antecedentes, accidentes ni heridos, se le ofrecerá un acuerdo habitual: declararse culpable de conducción temeraria relacionada con alcohol, con 12 meses de libertad condicional, cursos obligatorios y multas.