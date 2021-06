40 años de abuso sexual: el escándalo que sacude a una prestigiosa escuela privada de California

Yih subrayó que los presuntos agresores sexuales ya no trabajan en el plantel. “El informe deja en claro que la junta directiva, la facultad y los administradores no protegieron a los estudiantes bajo nuestro cuidado. No escuchamos con tanta atención ni reaccionamos tan apropiadamente como deberíamos haberlo hecho”, reconoció el funcionario. “Aceptamos la responsabilidad”, recalcó.