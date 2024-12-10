Líder de secta polígama es condenado a 50 años de cárcel por organizar violación de menores

Un líder religioso polígamo que afirmaba tener más de 20 “esposas” espirituales, incluidas 10 menores de edad, fue condenado a 50 años de prisión el lunes por obligar a niñas de tan solo 9 años a someterse a actos sexuales con él y otros adultos, y por planear secuestrarlas de la custodia protectora.

Samuel Bateman, cuyo pequeño grupo era una escisión de la secta que una vez lideró Warren Jeffs, se ha declarado culpable de una trama de varios años para transportar niñas a través de fronteras estatales para sus crímenes sexuales, y posteriormente de secuestrar a algunas de ellas de la custodia protectora.

Bajo el acuerdo, Bateman se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer traslado de menores para actividad sexual, que conlleva una condena de entre 10 años y cadena perpetua, y un cargo de conspiración para cometer secuestro, punible con hasta cadena perpetua. Fue condenado a 50 años por cada cargo, a cumplirse de manera concurrente.

El resto de los cargos fueron desestimados como parte del acuerdo.

Las autoridades señalan que Bateman, de 48 años, intentó iniciar una escisión de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en las comunidades vecinas de Colorado City, Arizona, y Hildale, Utah. El grupo fundamentalista, también conocido como FLDS, se separó de la Iglesia principal de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días después de que los mormones abandonaran oficialmente la poligamia en 1890.

"Esclavas sexuales": las declaraciones de tres adolescentes contra Samuel Bateman

La jueza del tribunal federal de distrito, Susan Brnovich, sentenció a Bateman después de escuchar en la corte las declaraciones de tres adolescentes sobre el trauma que aún luchan por superar. Aunque dieron sus nombres en la corte, la agencia AP no nombra a las víctimas de delitos sexuales, y además algunas parecían seguir siendo menores de edad.

“No deberías tener la oportunidad de ser libre ni de estar cerca de mujeres jóvenes”, le dijo Brnovich a Bateman, señalando que para un hombre de casi 49 años, la condena de 50 años era efectivamente una cadena perpetua.

“Las sacaste de sus hogares, de sus familias y las convertiste en esclavas sexuales”, dijo la jueza. “Les quitaste su inocencia y su infancia”.

Samuel Bateman, en una imagen de archivo proporcionada por el Departamento de Policía del Condado Coconino, Arizona. Imagen AP



Las chicas contaron al tribunal, dirigiéndose en ocasiones al propio Bateman, cómo les costó entablar relaciones en la escuela secundaria, entre otras dificultades. Ahora que viven con familias de acogida, dijeron que habían recibido mucho apoyo de adultos de confianza ajenos a su comunidad.

Después de la sentencia, las adolescentes se abrazaron y lloraron en silencio. Fueron escoltadas fuera de la corte por media docena de hombres y mujeres con chaquetas con el lema 'Bikers Against Child Abuse', un grupo dedicado a proteger a los niños de lo que llaman 'personas y situaciones peligrosas". Una mujer que estaba con las adolescentes dijo que nadie en el grupo haría comentarios.

Según el reporte de la agencia AP, no parecía haber nadie en la corte que respaldara a Bateman.

Las "esposas" espirituales de Samuel Bateman

La supuesta práctica de los miembros de la secta de abusar sexualmente de niñas a quienes reclaman como “esposas” espirituales ha plagado durante mucho tiempo a la FLDS. Jeffs fue condenado por cargos estatales en Texas en 2011 por agresiones sexuales a sus seguidoras menores de edad. Bateman fue uno de los seguidores de confianza de Jeffs y se declaró a sí mismo, como Jeffs, un “profeta” del FLDS. Jeffs denunció a Bateman en una “revelación” escrita enviada a sus seguidores desde la prisión, y luego intentó iniciar su propio grupo.

En 2019 y 2020, insistiendo en que la poligamia trae exaltación en el cielo y que actuaba por órdenes del “Padre Celestial”, Bateman comenzó a tomar esposas adultas e hijas de sus seguidores masculinos y proclamarlas como sus “esposas”, según el acuerdo de culpabilidad. Aunque ninguno de estos “matrimonios” fue legal o ceremonialmente reconocido, Bateman reconoció que cada vez que reclamaba otra “esposa”, eso marcaba el comienzo de su contacto sexual ilegal con la mujer o niña.

Agentes federales dijeron que Bateman exigía que sus seguidores confesaran públicamente cualquier indiscreción y les imponía castigos que iban desde la vergüenza pública hasta la actividad sexual, incluyendo requerir que algunos seguidores masculinos expiaran sus “pecados” entregando sus propias esposas e hijas a él.

Bateman viajó extensivamente entre Arizona, Utah, Colorado y Nebraska y regularmente coaccionaba a menores de edad en su actividad sexual criminal, detalló Fiscalía federal en Arizona. Grabaciones de algunos de sus crímenes sexuales fueron transmitidas a través de fronteras estatales mediante dispositivos electrónicos.

Cómo fue el arresto de Bateman: llevaba tres niñas en un remolque

Bateman fue arrestado en agosto de 2022 por la policía estatal mientras conducía por Flagstaff, Arizona, arrastrando un remolque. Alguien había alertado a las autoridades después de ver dedos pequeños que se asomaban por las rendijas de la puerta. Dentro del remolque, que no tenía ventilación, encontraron un inodoro improvisado, un sofá, sillas de camping y tres niñas, de 11 a 14 años.

Bateman pagó una fianza pero pronto fue arrestado nuevamente, acusado de obstruir la justicia en una investigación federal sobre si se transportaban menores a través de fronteras estatales para sus crímenes sexuales. Las autoridades tomaron bajo custodia a nueve menores que estaban en la casa de Bateman en Colorado City.

Ocho de las menores más tarde escaparon de la custodia de las asutoridades en Arizona y fueron encontradas a cientos de millas de distancia en el estado de Washington, en un vehículo conducido por una de las “esposas” adultas de Bateman, quien también admitió su participación en la trama de secuestro.

¿Quiénes son los coacusados de este caso junto a Bateman?

Los fiscales federales señalaron que el acuerdo de culpabilidad de Bateman estaba condicionado a que todos sus coacusados se declararan culpables. También exigía la restitución de hasta 1 millón de dólares por víctima y la inmediata confiscación de todos los activos.

Siete de las “esposas” adultas de Bateman han sido condenadas por delitos relacionados con coaccionar a menores para actividad sexual o impedir la investigación sobre Bateman. Algunas reconocieron que también coaccionaron a niñas para que se convirtieran en “esposas” espirituales de Bateman, presenciaron a Bateman teniendo actividad sexual con niñas, participaron en sexo grupal ilícito que involucraba a niños, o se unieron para secuestrarlos. Otra mujer está programada para ser juzgada el 14 de enero por cargos relacionados con los secuestros.

Dos hermanos de Colorado City también se enfrentan a penas que pueden ir desde 10 años a cadena perpetua. Sus sentencias tendrán lugar el 16 y el 20 de diciembre, tras ser declarados culpables en octubre de cargos que incluyen el viaje interestatal para persuadir o coaccionar a un menor para que participe en actividades sexuales. Las autoridades afirman que uno de ellos compró a Bateman dos automóviles Bentley, mientras que el otro le compró un Range Rover.

En los registros judiciales, los abogados de algunas de las “esposas” de Bateman pintaron un cuadro sombrío de la educación religiosa de sus clientes.

Uno dijo que su defendida fue educada en una secta religiosa que enseñaba que la actividad sexual con menores era aceptable y que fue engañada para "casarse" con Bateman. Otro dijo que su defendida fue entregada a Bateman por otro hombre como si fuera una propiedad, sintiendo que no tenía elección.

