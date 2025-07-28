Cambiar Ciudad
El copiloto que fue arrestado por agentes federales apenas su avión de pasajeros tocó tierra

El arresto fue llevado a cabo por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Contra Costa en coordinación con agentes federales mientras los pasajeros salían de la aeronave, creando una situación caótica.

Por:Univision
Video Aviones de Aeroméxico y Delta casi colisionan en plena pista: esto es lo que se sabe

Autoridades locales y federales arrestaron a un copiloto de Delta Air Lines el pasado fin de semana minutos después de que el vuelo 2809 procedente de Minneapolis aterrizara en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, de acuerdo con múltiples reportes.

El arresto fue realizado por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Contra Costa en coordinación con agentes federales, de acuerdo con el medio local San Francisco Chronicle, mientras los pasajeros salían de la aeronave, creando una situación caótica.

Posible caso de “abuso sexual infantil”

Las autoridades no han revelado el nombre del tripulante detenido ni el motivo para su arresto.

Reportes de medios nacionales citando al Departamento de Seguridad Nacional indican que el copiloto fue detenido por acusaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil.

Poco después de que el Boeing 757-300 aterrizó alrededor de las 9:35 hora local, y de que los pasajeros comenzaran a abandonar el avión, un numeroso grupo de agentes comenzaron a abrirse paso por el puente de abordaje hasta irrumpir en la parte delantera de la aeronave creciendo una situación caótica, según los reportes.

“Un grupo de personas con placas, armas y chalecos/marcas de diferentes agencias se abrían paso a empujones por el pasillo hacia la cabina”, escribió una pasajera que volaba en primera clase en un correo electrónico al San Francisco Chronicle.

La pasajera dijo además que los agentes “irrumpieron en la cabina, esposaron al copiloto, lo arrestaron, lo acompañaron por el pasillo y lo sacaron del avión por las puertas de la cabina ubicadas entre primera y clase turista”, declaró.

El incidente ocurrió después de que la semana pasada un piloto de Delta fue arrestado en Suecia después de supuestamente fallar una prueba de alcoholemia. Tanto la aerolínea como el piloto han disputado el cargo.

Delta Air Lines no ha emitido ningún tipo de comentario sobre el incidente y ha remitido las preguntas se dirigieron a las autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a las preguntas de los medios.

