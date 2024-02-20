Sentencian a cárcel por maltrato infantil a Ruby Flanke, la influencer que daba consejos de maternidad y hacía pasar hambre a sus hijos

Video Las claves del arresto de Ruby Franke, la ‘youtuber’ detenida por supuesto maltrato infantil

Ruby Franke, una conocida “youtuber” madre de seis hijos que compartía consejos de crianza infantil, fue sentenciada este martes a cuatro penas de prisión, de entre uno a 15 años por un tribunal de distrito de Utah.

Franke se había declarado culpable en diciembre de cuatro delitos graves de maltrato infantil con agravantes de segundo grado por abusar y hacer pasar hambre a dos de sus hijos.

Se declaró inocente de otros dos cargos, según los registros judiciales, y regresó a prisión preventiva, donde permanecía desde agosto.

La socia en el programa de YouTube de Franke, Jodi Hildebrandt, también fue condenada este martes a cuatro penas de prisión, de entre uno a 15 años. Ambas mujeres cumplirán sus penas de forma consecutiva.

Según la ley de Utah, la sentencia máxima agregada por períodos consecutivos es de 30 años. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Utah determinará cuánto tiempo pasarán encarceladas Franke y Hildebrandt.

En agosto, tanto Franke como Hildebrandt fueron arrestadas en la ciudad de Ivins, sur de Utah, luego de que uno de los hijos de la primera lograra escapar del confinamiento al que era sometido en casa de Hildebrandt.

De acuerdo con una declaración jurada, presentada por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Santa Clara-Ivins, el 30 de agosto el hijo de 12 años de Franke salió por una ventana de la residencia de Hildebrandt y corrió a la casa de un vecino donde pidió comida y agua.

El vecino informó que el niño tenía cinta adhesiva en los tobillos y las muñecas, y llamó a la policía, según la declaración.

El niño fue trasladado a un hospital "debido a las profundas laceraciones que presentaba por haber estado atado con una cuerda y a su desnutrición", de acuerdo con los registros de la detención de las dos mujeres.

Otra hija de Franke, de 10 años, fue hallada más tarde desnutrida en casa de Hildebrandt y también fue trasladada al hospital, informó en septiembre la policía.

Tanto Franke como Hildebrandt fueron detenidas como sospechosas de dos delitos graves de maltrato infantil con agravantes. Tiempo después, los otros cuatro hijos de Franke fueron puestos bajo custodia estatal.

Qué dice la defensa de Franke sobre los abusos contra sus propios hijos

Según un comunicado difundido la semana pasada por el abogado de Franke, ella fue mal influenciada por su socia Jodi Hildebrandt, quien le dio una sería de consejos que la llevaron a "un sentido distorsionado de la moralidad."

Hildebrandt es una consejera en salud mental, también madre de dos niños, que con frecuencia aparecía en los videos de Franke compartiendo consejos de crianza y maternidad.

"Ruby Franke es una madre devota y es también una mujer comprometida con la mejora constante", dijo Winward Law en un comunicado. Franke creyó inicialmente que Jodi Hildebrandt "tenía la perspicacia para ofrecer un camino hacia la mejora continua", pero Hildebrandt "se aprovechó de esta búsqueda y la tergiversó en algo atroz."

Sin embargo, el documento señala que Franke se compromete a “asumir su responsabilidad por el papel que desempeñó en los acontecimientos que condujeron a su encarcelamiento".

Según la ley de Utah, se puede acusar de maltrato infantil con agravantes de segundo grado si esa persona, a sabiendas o intencionadamente, ocasiona lesiones físicas graves a un niño o causa o permite que otra persona inflija lesiones físicas graves a su hijo. Cada cargo conlleva una pena de uno a 15 años de prisión.

El comunicado también dice que Hildebrandt "aisló sistemáticamente a Ruby Franke de su familia extensa, de sus hijos mayores y de su marido, Kevin Franke”, quien le pidió el divorcio una vez que se desató el escándalo de abuso.

Hildebrandt accedió a no atender a sus pacientes hasta que los responsables de las licencias estatales aborden las acusaciones. Su próxima vista judicial está fijada para el 27 de diciembre, según los registros judiciales.

‘8 Passangers’, el canal de Franke en YouTube

Franke y su marido Kevin lanzaron en YouTube el canal 8 Passengersen 2015, dedicado a narrar su vida y la de sus seis hijos: Shari, Chad, Abby, Julie, Russell y Eve. El canal llegó a tener casi 2.3 millones de suscriptores, pero en la actualidad ya no está disponible.

Sus consejos sobre crianza infantil fueron objeto de críticas públicas. Incluso, a través de la plataforma Change.org se hizo una petición de una investigación a la familia por un video en el que Chad, uno de los hijos, recibió un castigo durante siete meses en que lo obligaron a dormir sobre una bolsa de frijoles.

En junio de 2020, funcionarios de la División de Servicios para la Infancia y la Familia de Utah visitaron la casa de los Franke, pero cerraron el caso al no hallar fundamento a las acusaciones.

Otra polémica que desataban los videos de ‘8 Passengers’ era que en la actualidad no existe una ley o norma que proteja a los niños de la explotación de su imagen por parte de sus padres en redes sociales. Muchos de los cuales reciben ganancias por exponer a sus hijos en videos.

Cuando detuvieron a su madre, Shari Franke la hija mayor de la familia, publicó una historia en Instagram donde dijo: "Mi familia y yo estamos muy contentos de que se haga justicia".

"Hemos estado tratando de decirles a la policía y CPS durante años sobre esto, y estamos contentos de que finalmente decidieron dar un paso adelante", escribió Shari Franke.

