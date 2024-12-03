Estas dos bebés estaban en un carro cuando fue robado. Las hallaron en una zanja a temperaturas congelantes

Video Policía le dispara a una madre que tenía en brazos a su bebé de 2 meses: las dos murieron

Un hombre de Indianápolis que estaba esperando un paquete el lunes miró por una de las ventanas de su casa cuando notó lo que parecía una silla de auto para bebé en una zanja nevada al otro lado de la calle.

Cuando salió a cerciorarse de que todo estaba bien, Robert Deane, de 41 años de edad, se dio cuenta de que en realidad se trataba de dos sillas de auto para bebé, ambas ocupadas por bebés que parecían haber sido abandonadas en el lugar a temperaturas congelantes.

Hallazgo providencial

Una de las niñas llevaba la cabeza descubierta y parecía tener quemaduras de viento frío en la cara, dijo Deane de acuerdo a un reporte de The New York Times.

“Una de ellas estaba gritando, así que inmediatamente agarré los asientos del auto y los llevé adentro. Las calentamos y llamamos al 911”, dijo Deane a la estación local CBS4.

No se sabe cuando tiempo las dos niñas estuvieron a la intemperie a temperaturas de 27 grados Fahrenheit. Los servicios de emergencia de la ciudad enviaron paramédicos a su casa para verificar el estado de salud de las bebés

Las niñas fueron rescatadas después de haber sido abandonadas a la intemperie bajo temperaturas de congelación. Imagen Indianapolis Metropolitan Police Department.



De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) las dos niñas, de 4 y 5 meses de edad, estaban dentro de un automóvil que había sido robado momentos antes de una casa situada a unas cuatro millas del hogar de Deane.

Al momento del hallazgo, el IMPD se encontraba activamente en busca de las niñas y del vehículo Hyundai Sonata 2013 color plata donde se encontraban, el cual fue localizado casi simultáneamente al hallazgo de las niñas.

El sargento William Young del IMPD le dijo a CBS4 que el departamento estaba investigando por qué las niñas estaban solas dentro del vehículo. La policía no ha proporcionado detalles sobre cómo fue robado el vehículo.

El IMPD había compartido fotos de las dos niñas en su cuenta de la red social X, así como del vehículo robado.

“El vehículo robado ha sido localizado y podemos confirmar que las niñas han sido localizadas a salvo”, dijo el IMPD en una actualización en X sin decir si habían detenido o identificado a algún sospechoso.

“Esto sigue siendo una investigación en curso”, dijo el departamento en un comunicado el martes.

