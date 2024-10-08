14 estados demandan a TikTok "por causar daños a la salud mental de los niños"

Video EEUU demanda a TikTok por violar la privacidad de los menores: la compañía responde

14 fiscales generales estatales de ambos partidos presentaron demandas este martes contra TikTok, alegando que la plataforma ha "vuelto adictos" a los jóvenes del país y ha causado daños a su salud mental.

Las demandas alegan que la enormemente popular plataformas de videos fue diseñada para causar adicción a los niños y cuestionan la presentación interminable de contenidos en el llamado 'scroll down' y los "desafíos" que muchas veces alientan a los usuarios a participar en comportamientos riesgosos.

Las demandas fueron presentadas por separado por miembros de la coalición, codirigida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de California, Rob Bonta, y representan un importante desafío legal adicional para TikTok, que actualmente está impugnando la validez de una ley que podría prohibir el uso la plataforma en Estados Unidos si no cambia de manos.

Las demandas, que fueron presentadas en cortes estatales, están basadas en el resultado de una investigación sobre TikTok, iniciada por los fiscales generales de varios estados, incluyendo California, Kentucky, Nueva Jersey y Nueva York.

Las demandas señalan como el algoritmo de TikTok manipula lo que el usuario ve en su presentación principal "Para ti" de la aplicación con contenidos adaptado a los intereses de las personas creando adicción, al igual que las notificaciones push con "zumbidos" incorporados y los filtros faciales que mejoran la apariencia de los usuarios bajo estándares irreales para la mayoría de las personas.

Inductor de dopamina

En sus demanda el fiscal general del Distrito de Columbia Brian Schwalb, describió el algoritmo como un "inductor de dopamina" y dijo que fue creado para ser intencionalmente adictivo para permitir a la empresa atrapar a muchos usuarios jóvenes con un uso excesivo y mantenerlos en su aplicación durante horas y horas.

Según Schwalb TikTok hace esto a pesar de saber que estas conductas conducirán a “daños psicológicos y fisiológicos profundos”, como ansiedad, depresión, dismorfia corporal y otros problemas duraderos, según la denuncia.

“Se está beneficiando del hecho de que está haciendo adictos a los jóvenes a su plataforma”, dijo Schwalb, en una entrevista.

“La fea verdad es que TikTok representa engañosamente su plataforma como segura para los usuarios jóvenes cuando, en realidad, está diseñada para convertir a una generación de niños en adictos a las redes sociales para el beneficio de TikTok”, dijo la directora interina de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey Cari Fais, en un comunicado.

Dinero sobre la salud mental infantil y la vida de los niños

“El modelo de negocio subyacente de TikTok se centra en maximizar el tiempo de los usuarios jóvenes en la plataforma para que la empresa pueda aumentar los ingresos de la venta de anuncios dirigidos”, dijeron los fiscales generales en un comunicado. “TikTok utiliza un sistema adictivo de recomendación de contenido diseñado para mantener a los menores en la plataforma el mayor tiempo posible y con la mayor frecuencia posible, a pesar de los peligros del uso compulsivo”.

La denuncia presentada por el estado de Nueva York alega que TikTok “sabe que el uso compulsivo y otros efectos nocivos de su plataforma están causando estragos en la salud mental de millones de niños y adolescentes estadounidenses” y afirma que “TikTok considera que los usuarios menores de 13 años son un grupo demográfico crítico”, a pesar de decir que solo permite el acceso a la plataforma a usuarios mayores de 13 años. La denuncia hace referencia a documentos internos de TikTok, aunque los mismos aparecen muy censurados en el expediente.

La demanda de Nueva York alega que el enfoque de la plataforma en “las ganancias por encima de la seguridad ha hecho que TikTok sea extremadamente rentable”, y señala que los ingresos de TikTok en Estados Unidos en 2023 alcanzaron los $16,000 millones y cita un estudio de Harvard que afirma que TikTok obtuvo $2.000 millones en ingresos publicitarios en 2022 de adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años.

Por su parte la demanda del Distrito de Columbia alega que TikTok está operando como una "economía virtual sin licencia" al permitir que las personas compren TikTok Coins (una moneda virtual dentro de la plataforma) y envíen "regalos" a los streamers en TikTok LIVE que pueden canjearlos por dinero real.

Según la demanda TikTok se lleva una comisión del 50% en estas transacciones financieras, pero no se ha registrado como transmisor de dinero ante el Departamento del Tesoro de EEUU ni antes las autoridades del distrito, según la denuncia.

Los funcionarios dicen que los adolescentes son explotados con frecuencia para contenido sexual explícito a través de la función de transmisión en vivo de TikTok, que ha permitido que la aplicación funcione esencialmente como un "club de striptease virtual" sin restricciones de edad. Dicen que la parte que la empresa obtiene de las transacciones financieras le permite beneficiarse de la explotación.

"TikTok afirma que es seguro para los jóvenes, pero eso está lejos de ser cierto. En Nueva York y en todo el país, jóvenes han muerto o han resultado heridos al realizar desafíos peligrosos de TikTok y muchos más se sienten más tristes, ansiosos y deprimidos debido a las funciones adictivas de TikTok”, escribió la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

James y otros 13 fiscales generales dicen que el objetivo de sus demandas es impedir que TikTok utilice estas funciones, imponer sanciones económicas por sus presuntas prácticas ilegales y cobrar daños y perjuicios a los usuarios que han resultado perjudicados.

La semana pasada, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a TikTok, alegando que la empresa estaba compartiendo y vendiendo información personal de menores en violación de una nueva ley estatal que prohíbe estas prácticas. TikTok, que disputa las acusaciones, también está luchando contra una demanda federal similar orientada a los datos presentada en agosto por el Departamento de Justicia.

Varios estados liderados por republicanos, como Nebraska, Kansas, New Hampshire, Kansas, Iowa y Arkansas, también han demandado previamente a la empresa, algunas sin éxito, por acusaciones de que está dañando la salud mental de los niños, exponiéndolos a contenido "inapropiado" o permitiendo que los jóvenes sean explotados sexualmente en su plataforma.

Arkansas presentó una demanda legal contra YouTube, así como contra Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram y que está siendo demandada por docenas de estados por acusaciones de que está dañando la salud mental de los jóvenes. La ciudad de Nueva York y algunos distritos escolares públicos también han presentado sus propias demandas.

TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Con información de The Associated Press.

