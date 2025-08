Qué es el polémico síndrome del bebé sacudido y qué tiene que ver con la ejecución de un reo en Texas

Roberson no está solo en su batalla legal. Legisladores de ambos partidos, abogados, activistas, profesionales de la salud y personalidades de varias esferas, como el famoso escritor John Grisham, han apoyado una campaña que busca detener su ejecución, programada para el jueves 17 de octubre .

Sin embargo, las esperanzas de Roberson de lograrlo se van agotando, después de que el pasado 12 de septiembre la Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó una moción para detener la ejecución, al igual que una nueva solicitud de amparo presentada por sus abogados. Esto le deja una única opción: obtener clemencia de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado, que, a tres días de la ejecución, no se ha pronunciado.

"El destino de Robert está ahora a merced del gobernador", dijo Gretchen Sween, una de sus abogadas, en una declaración. "Estamos devastados por este asombroso acontecimiento, pero seguiremos buscando cualquier vía para asegurarnos de que el señor Roberson no sea la primera persona en EEUU ejecutada bajo la desacreditada hipótesis del 'bebé sacudido'", agregó.

¿Qué es el llamado síndrome del bebé sacudido?

Según un amplio reporte del diario The Guardian , entre los primeros defensores de esta teoría estaba Normal Guthkelch, un neurocirujano pediátrico, quien dijo en 1971 que una posible causa de estos casos podría ser el haber sacudido violentamente al niño. La idea se extendió rápidamente y se consolidó como un síndrome reconocido y aceptado.

La polémica sobre el síndrome del bebé sacudido

Sin embargo, en los últimos tiempos, científicos y especialistas médicos de diversas ramas, han puestos en duda la fiabilidad del síndrome del bebé sacudido, no necesariamente como diagnóstico médico, si no sobre todo como metodología forense empleada en casos penales, como el de Roberson, que terminaría con su muerte esta semana por inyección letal.

Y es que se han identificado decenas de causas alternativas para que puedan darse los síntomas antes mencionados que no implican violencia, desde caídas hasta algunas enfermedades como neumonía y sepsis, como alega la defensa de Roberson que sucedió con su hija Nikki.

De hecho, el propio Guthkelch ha expresado su alarma por la forma en que se ha estado utilizando su teoría para procesar a miles de padres por abuso infantil, según The Guardian .



Esto no quiere decir que sacudir violentamente a un niño no pueda tener consecuencias y graves riesgos para su salud, sino que la presencia de la tríada de síntomas en un niño por sí sola no implica que haya habido violencia.