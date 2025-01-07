Ese video que muestra el retiro del apellido de Donald Trump de un hotel en Panamá no tiene relación con el contexto actual: data de 2018

El video tiene relación con una disputa legal entre la organización de Trump y el propietario mayoritario del hotel.

Tras las declaraciones del presidente electo Donald Trump en diciembre de 2024, en las que expresó interés por la devolución del Canal de Panamá a Estados Unidos, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que sugieren que su apellido fue retirado recientemente de un hotel en ese país. Pero estas afirmaciones son falsas. Aunque las imágenes que acompañan dichas publicaciones son reales, no tienen relación con los acontecimientos recientes y están fuera de contexto.

“Quitan el nombre de TRUMP de su propio hotel en Panamá”, se lee en un reel en el que se observa a una persona con camiseta roja removiendo letras de lo que parece ser el frente de un edificio y en el que también se ve el logo de la cadena ABC News en la esquina superior derecha. El video fue publicado en Instagram el 23 de diciembre de 2024, justo un día después de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionara a las declaraciones de Trump señalando que "cada metro del Canal de Panamá es de Panamá".

En una publicación similar, difundida en X, se comparte el mismo video acompañado del mensaje: “Tómala por bocón. A la basura Trump. Así reacciona un verdadero patriota”.

No fue retirado por sus declaraciones sobre el Canal de Panamá

El 21 de diciembre de 2024, el presidente electo de Estados Unidos expresó que las tarifas que Panamá le estaba cobrando a su país "son ridículas" por utiliza, calificándolas como un comercio "injusto", y dejó entrever su intención de retomar el control del Canal que une el océano Atlántico con el Pacífico. Sin embargo, esta no fue la razón por la cual su apellido fue removido de un hotel en el país centroamericano.

En elDetector realizamos una búsqueda en Google utilizando palabras clave en inglés, y encontramos que las mismas imágenes incluidas en las publicaciones que estamos verificando fueron publicadas por la cadena estadounidense ABC News y circulan en internet desde marzo de 2018.

En la descripción del video original se lee: “Retiran el nombre de Trump de un hotel en Panamá”, pero este hecho no está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo sobre la devolución del Canal de Panamá, entregado al país centroamericano en 1999 como parte de un acuerdo bilateral. De acuerdo con la explicación del video, la eliminación del nombre del magnate estadounidense ocurrió en el marco de una disputa legal entre la Organización Trump y el propietario mayoritario del hotel, Orestes Finitklis.

La misma noticia fue reportada entonces por Univision, que explicó que “la Organización Trump fue desalojada” de la administración del Hotel Trump Ocean Club en Panamá, luego de que un juez ingresara a la propiedad acompañado por una escolta policial armada.

Conclusión

Son falsas las afirmaciones que circulan en redes sociales, sugiriendo que el apellido del presidente electo Donald Trump fue retirado de un hotel en Panamá tras sus declaraciones sobre la devolución del Canal de Panamá a Estados Unidos. En elDetector, verificamos que las imágenes están fuera de contexto, pues datan de 2018. Además, este hecho no tiene relación con las declaraciones de Trump, sino que estuvo vinculado a una disputa con Orestes Finitklis, dueño mayoritario del hotel en ese momento. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

