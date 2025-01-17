Ese video no muestra el rescate de un gato ocurrido en los recientes incendios en California: está fuera de contexto

En el clip se ve a un bombero entregarle a un hombre un gato. <br>

Desde el 9 de enero de 2025, en Facebook ha circulado un video que muestra el rescate de un gato, dando a entender que el clip fue grabado en enero de este año durante los incendios que han ocurrido en el sur de California , pero la secuencia está fuera de contexto, ya que circula en redes desde julio de 2024.

“La casa de este hombre se incendió y lo perdió todo en Malibú, California, pero los bomberos lograron rescatar a su gato y su reacción es humanamente increíble”, dice el mensaje que acompaña la grabación en la que se puede ver a un bombero entregándole un gato a un hombre rapado vestido de negro.

Tras recibirlo, el individuo lo abraza y posteriormente se aleja y se tira al piso para acariciarlo y abrazarlo. Luego se muestran imágenes de una casa quemándose.

El clip no es reciente

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación de ABC7 en español del 26 de julio de 2024 en la cual se incluyen las imágenes del hombre rapado y vestido de negro abrazando a su gato en la calle.

La nota señala que bomberos realizaron un “rescate heroico” y salvaron a un gato de una casa en Tarzana, California, que estaba envuelta en llamas. Según la información, el incendio tuvo lugar el 25 de julio de 2024 y no se registraron heridos.

También realizamos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos una publicación de Facebook del Departamento de Bomberos de Los Ángeles que incluye un video de Fox 11 Los Ángeles. En el clip, dos presentadoras hablan del rescate de la gata llamada Cheetah y del reencuentro con su dueño Isaac Vaizman, el propietario de la casa que se incendió el 25 de julio de 2024.

“Fue una noche muy ocupada para los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes respondieron a 510 emergencias en toda la ciudad entre el anochecer y el amanecer, incluido un incendio en una casa en #Tarzana, donde un gato mascota fue rescatado de manera segura del humo y las llamas, el 25 de julio de 2024 por la noche”, dice el texto que acompaña el video.

Conclusión

Ese video no muestra el rescate de un gato de una casa en llamas ocurrido este 2025, en elDetector encontramos que el clip está fuera de contexto, pues circula al menos desde el 26 de julio de 2024. Lo que la grabación muestra es el rescate de un gato que tuvo lugar en Tarzana, California, luego de que una residencia se incendiara el 25 de julio de 2024 y no tiene nada que ver con los incendios que han afectado Los Ángeles en enero de 2025, aunque ha circulado en redes sociales en los últimos días. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

