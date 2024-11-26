Es falso que ese video muestre un ataque reciente de Ucrania a Rusia con misiles estadounidenses

En el clip se ven varias explosiones en el cielo tomadas desde distintos ángulos. <br>

En Instagram circula un video que muestra una serie de explosiones captadas desde tres ángulos distintos para afirmar que se trata de un ataque que Ucrania llevó a cabo en Briansk, Rusia , el 19 de noviembre de 2024, en el cual usó misiles estadounidenses ATACMS, pero eso es falso. Las tres secuencias que conforman la grabación están fuera de contexto, ya que circulan en redes al menos desde el 8 de octubre de 2024, cuando el presidente Joe Biden no había aprobado aún el uso de proyectiles de su país fuera de territorio ucraniano invadido.

“Se confirma el ataque en la madrugada a Briansk (Rusia) con misiles de largo alcance ATACSM de USA tras el ‘permiso’ de Biden. Putin acaba de firmar un decreto de respuesta nuclear”, dice un mensaje sobrepuesto a la grabación con los tres clips.

En el primero se ve lo que parece ser una zona residencial, el cielo anaranjado a lo lejos y se escuchan varias explosiones. Segundos después se ve a dos personas caminando por una calle. En el segundo, se ve una casa y unos árboles y al fondo el mismo cielo anaranjado y las explosiones. Mientras que en el tercero, grabado desde un segundo piso, se ve el sitio donde ocurren las explosiones pero desde más lejos y se escucha a un hombre hablar.

El video comenzó a circular luego de que el 17 de noviembre, Biden autorizara a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso. El permiso para usar las armas estadounidenses es en respuesta al hecho de que Rusia sumó a miles de soldados norcoreanos a sus fuerzas en la región de Kursk.

Los clips no son recientes

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación en Reddit del 9 de octubre de 2024 en la cual se incluyen el primer y el tercer video que mencionamos antes.

“Los drones ucranianos atacaron el arsenal del 67º GRAU de Rusia, un gran depósito de municiones en las afueras de Karachev, en la región rusa de Briansk. Noche del 8 al 9 de octubre de 2024”, dice el mensaje que acompaña el video.

En uno de esos reportes encontramos una fotografía que coincide con las imágenes que se muestran en el clip tres y está atribuida a la cuenta de Facebook del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hicimos una búsqueda y confirmamos que tienen una publicación que señala que “el 67º arsenal de los rusos ocupantes fue atacado”.

Para encontrar el segundo video, hicimos una nueva búsqueda inversa de imágenes y esta arrojó un mensaje en X, antes Twitter, en el que se incluyen los tres videos que conforman la grabación que estamos chequeando.

“Imágenes adicionales de la gran cantidad de explosiones secundarias en el arsenal ruso GRAU 67 en llamas después de un ataque ucraniano durante la noche. Se han reportado cientos de explosiones secundarias en el importante depósito de municiones ruso”, dice el post.

En el hilo de la publicación se señala que la fuente de los videos es el medio independiente ruso Astra Press y se incluye un enlace , que lleva a una publicación de Telegram en la que aparecen los tres videos afirmando que fue atacado un depósito de municiones en la región de Briansk y que se trataba el 67º arsenal GRAU.

Los tres videos tienen sobrepuesto el logo de Astra y tras revisar la secuencia que se ha compartido en redes en noviembre de 2024 podemos ver que el texto con la afirmación falsa de que se trata de un ataque de Ucrania a Rusia con misiles estadounidenses tapa ese gráfico. Pero en realidad se trata de los mismos videos.

Conclusión

Es falso que ese video muestre un ataque reciente con misiles estadounidenses de Ucrania en territorio ruso. En elDetector encontramos que los clips están fuera de contexto, pues circulan desde el 8 de octubre de 2024, y aunque muestran un ataque de Ucrania en Briansk, Rusia, este no ocurrió el pasado 19 de noviembre y no se reportó que en ese entonces se usaran misiles estadounidenses como se asegura en redes. Además, la decisión del presidente Joe Biden de autorizar el uso misiles estadounidenses de largo alcance para ataques fuera de territorio ucraniano tomado por las fuerzas rusas se dio a conocer apenas el 17 de noviembre. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

