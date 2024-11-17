Qué es ATACMS, el potente misil que Biden permitirá que Ucrania use contra Rusia

El presidente Joe Biden autorizó a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso, reportaron medios este domingo.

De acuerdo con los diarios The Washington Post y The New York Times, que citan a dos altos funcionarios del gobierno de Biden, el permiso pasa usar las armas estadounidenses es en respuesta al hecho de que Rusia sumó a miles de soldados norcoreanos a sus fuerzas en la región de Kursk.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado la decisión de Biden. Tampoco lo ha hecho el gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky.

Las fuentes subrayan que es una señal también a Pionyang para que no envíe más tropas, pues hay sospechas de que podría estar planeando hacerlo.

La decisión representa un importante cambio en la política de Estados Unidos y se produce cuando Biden está a punto de dejar el cargo y el presidente electo, Donald Trump, ha prometido limitar el apoyo estadounidense a Ucrania y terminar la guerra lo antes posible.

¿Qué armas permitió EEUU a Ucrania usar contra Rusia?

Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados llamados ATACMS, sigla de Army Tactical Missile Systems, que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y tienen un alcance de unas 190 millas.

Los ATACMS son misiles tierra-tierra de largo alcance guiados por un sistema GPS incorporado con un margen de error de unos diez metros del blanco. Son abricados por el proveedor de armas estadounidense Lockheed Martin.

Los misiles miden 4 metros de longitud y 610 milímetros de diámetro y pueden ser disparados desde varios tipos distintos de lanzacohetes, incluyendo el M270 MLRS y el HIMARS.

Su alcance supera en casi 40 millas al de los misiles SCALP de Francia y los Storm Shadow de Reino Unido, que esos países ya envian a Ucrania.

Asimismo, su desarrollo comenzó en la década de los 80, pero su primer uso en combate fue durante la operación 'Tormenta del Desierto', en la guerra del Golfo, cuando se dispararon un total de 32 desde lanzacohetes M270 MLRS.

El ATACMS incorpora diferentes tipos de ojivas, como las de racimo incorporadas en los misiles entregados a Ucrania, así como los más actuales M48 y M57 con ojivas unitarias.

¿Cuál sería el impacto del uso de ATACMS en la guerra de Ucrania?

A diferencia de otros misiles, los ATACMS alcanzan grandes altitudes antes de descender a velocidades supersónicas, por lo que son muy efectivos contra objetivos en movimiento.

Suponen un desafío para las defensas rusas debido a que, la posibilidad de incluir ojivas de racimo, les da la posibilidad de atacar objetivos dispersos en una zona más amplias.

Sin embargo, el número de ATACMS que existen en el mundo es limitado y, de acuerdo con expertos consultados por medios de comunicación, para poner a Ucrania en el camino de la victoria frente a Rusia sería necesario utilizar al menos 100 de estas armas.

Qué hay detrás de la decisión de Biden y este giro en la política que mantenía EEUU

Desde abril, Ucrania utiliza sistemas de misiles tácticos de largo alcance proporcionados en secreto por Estados Unidos, pero solo en sus territorios ocupados por las fuerzas rusas.

Biden aprobó la entrega secreta de los ATACMS en febrero y luego, en marzo, Estados Unidos incluyó un número “significativo” de ellos en un paquete de ayuda de $300 millones. Sin embargo, las autoridades no especificaron la cifra.

La posible aprobación de usar los ATACMS en territorio ruso responde a una demanda de Zelensky, que lleva meses argumentando que solo armas así pueden degradar la capacidad militar rusa significativamente y dar a Ucrania una cierta ventaja sobre el terreno.

Algunos partidarios han argumentado que esta y otras restricciones estadounidenses podrían costarle la guerra a Ucrania. El debate se ha convertido en una fuente de desacuerdo entre los aliados de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Biden se había mantenido en contra, decidido a mantener la línea contra cualquier escalada que, en su opinión, pudiera arrastrar a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia.

En su reporte, The Washington Post detalló, citando a funcionarios del gobierno de Biden, que la Casa Blanca quiere que Ucrania esté en "el mejor lugar posible" antes de que Trump asuma y lleve adelante conversaciones de paz que se anticipan en su gobierno.

De acuerdo con los diarios estadounidenses, las fuentes dijeron que la decisión de Biden es una señal también a Pionyang para que no envíe más tropas, debido a que hay sospechas de que podría estar planeando hacerlo.

Corea del Norte ha desplegado miles de tropas en Rusia para ayudar a Moscú a intentar recuperar terrenos en la región fronteriza de Kursk en la que Ucrania entró este año.

Hasta 12,000 soldados norcoreanos han sido enviados a Rusia, según evaluaciones estadounidenses, surcoreanas y ucranianas. Los servicios de inteligencia estadounidenses y surcoreanos afirman que Corea del Norte también ha suministrado a Rusia cantidades significativas de municiones para reponer sus menguantes arsenales.

De confirmarse, la decisión de Biden puede significar un gran espaldarazo a Ucrania justo antes de que su gobierno dé paso en enero a Trump, quien ha prometido repetidamente acabar con la guerra de Ucrania.

Y aunque no lo ha precisado expresamente, hay temor a que Trump esté propiciando un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, que incluya la renuncia de Ucrania a parte de su territorio hoy ocupado por tropas rusas. Trump ha señalado que podría presionar a Ucrania para que acceda a ceder parte de los terrenos arrebatados por Rusia para poner fin al conflicto.

En caso de que Trump impulse unas negociaciones con Moscú ya en los próximos meses, la entrada en la guerra de misiles de largo alcanza podrían reforzar al menos la posición de Ucrania en una futura mesa negociadora, apuntan los medios estadounidenses.

Trump criticó repetidamente a la administración Biden por conceder a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayudas. Su victoria electoral ha hecho temer a los partidarios internacionales de Ucrania que cualquier acuerdo precipitado beneficie sobre todo a Putin.

