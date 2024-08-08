Esa imagen no muestra al “equipo olímpico” de Israel formando una frase en el agua: está fuera de contexto

La foto data de noviembre de 2023 y no está relacionada con las Olimpiadas.

Una fotografía en la que un grupo de nadadoras forman con sus cuerpos la frase “Bring them home now!” (¡Tráiganlos a casa ahora!), que pide la liberación de rehenes israelíes, circula en redes sociales junto al mensaje de que la misma fue hecha con la participación de miembros del “equipo olímpico” de Israel en el marco de los Juegos Olímpicos (JJOO) de París 2024. Sin embargo, esto es falso. La imagen está fuera de contexto, pues data de noviembre de 2023 y no todas los atletas que aparecen en ella participan en las actuales Olimpiadas.

“El equipo olímpico de Israel ha encontrado una forma creativa para expresar su apoyo por los rehenes secuestrados en Gaza, luego de no poder utilizar pines de cintas amarillas en los Juegos Olímpicos de París. Los nadadores israelíes formaron la estrella de David en la piscina y escribieron el mensaje "Bring them home now!" ("¡Tráiganlos a casa ahora!")”, dice el texto que acompaña una de las publicaciones en Instagram. Otros posts similares circulaban en esa misma red social y en Facebook.

Foto de noviembre de 2023

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens y encontramos una nota del medio Israel Hayom publicada el 19 de noviembre de 2023, en la que está incluida la fotografía que circula como actual en redes sociales y se explica –según la traducción automática de Google del hebreo al español– que fue hecha con la ayuda de un dron y con la participación del equipo de natación artística de Israel.

Ese mismo día la imagen fue publicada en la cuenta en Instagram del equipo de nado sincronizado israelí para pedir la liberación de los rehenes que fueron secuestrados por Hamas en el ataque del 7 de octubre de 2023 , que dio inicio a la actual guerra entre ambos bandos.

Además, revisamos la participación de Israel en natación artística en los Juegos Olímpicos de París y solamente encontramos que está presente en la categoría de dúos, para este 9 y 10 de agosto con las nadadoras Shelly Bobritsky y Ariel Nassee. Ambas aparecen en la fotografía que estamos verificando, según la reseña de Israel Hayom, pero también otras deportistas que no están en los JJOO.

Respecto a no poder usar los pines de cinta amarilla para llamar la atención sobre el tema de los rehenes, esto responde a lo establecido en la Carta Olímpica, que dice: “Ningún tipo de demostración o propaganda política, religiosa o racial está permitida en ninguna instalación, sede u otras áreas”.

Conclusión

Es falso que esa imagen de nadadoras israelíes formando con sus cuerpos la frase “Bring them home now!” (¡Tráiganlos a casa ahora!) en una piscina esté relacionada con los Juegos Olímpicos de París 2024, como aseguran en redes sociales. La fotografía está fuera de contexto, pues fue hecha en noviembre de 2023 con integrantes del equipo de nado sincronizado de Israel para pedir la liberación de ciudadanos secuestrados durante el ataque de Hamas a ese país el 7 de octubre de 2023, y no todas las atletas que aparecen en ella participan en las Olimpiadas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

