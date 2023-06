Es engañoso ese video que cita frases de Dan Patrick, Christine Lagarde y Taro Aso contra los ancianos

Es engañoso un video que se ha hecho viral en junio de 2023 en Facebook y que atribuye al vicegobernador de Texas, Dan Patrick; a la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y al ex primer ministro japonés Taro Aso frases contra la longevidad de los ancianos. La grabación, en la que el exdiputado ecuatoriano Marcelo Dotti acusa a los tres políticos de “gerontocidio”, fue publicada originalmente en julio de 2020. En el caso del vicegobernador de Texas, se distorsionan declaraciones que hizo en medio de la pandemia de covid-19 en las que decía que creía que otros abuelos como él estarían dispuestos a arriesgarse a enfermarse para no sacrificar la economía del país. En el de Lagarde, no hay pruebas de que ella se hubiera pronunciado en contra de la longevidad y el BCE negó que lo hubiera hecho. Mientras que Aso sí que instó a los ancianos a darse prisa en morir para no sobrecargar al Estado, pero no lo hizo “en estos días” (como dice el video viral), sino en 2013, cuando era ministro de Finanzas de su país y, además, se disculpó por ello. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.