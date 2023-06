Es engañoso decir que los carbohidratos no aumentan el azúcar en la sangre, como se afirma en ese video

Y aunque el consumo ideal de carbohidratos por comida no existe, el servicio informativo MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, menciona en su página web que la cantidad diaria recomendada para los adultos es de 135 gramos por día, mientras que para las embarazadas es de al menos 175 gramos. En el caso de los adultos con diabetes, el consumo no debe exceder 200 gramos al día. No obstante, esta cantidad puede ser diferente para cada persona, dependiendo del tamaño, nivel de actividad y apetito.