Es engañoso afirmar que Biden ha creado más empleos por mes que cualquier otro presidente

La afirmación de la Casa Blanca que asegura que Joe Biden ha creado más empleos por mes que cualquier otro presidente desde 1989 es engañosa, pues no usa los mismos criterios de comparación para todos los periodos ni toma elementos fundamentales de contexto que inciden en los resultados. La comparación no es justa porque relacionan los casi dos años de gestión de Biden con cuatro u ocho años de sus antecesores que, en algunos casos, afrontaron circunstancias adversas como recesiones o la pandemia del coronavirus, que incidieron directamente en el empleo. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que la recuperación de puestos de trabajo empezó antes del inicio de la gestión de Biden. La recuperación fue posible no solo por las políticas del gobierno, sino también gracias al levantamiento del confinamiento y de las medidas de restricción, así como a la aplicación masiva de la vacuna contra el covid-19. Además, la Casa Blanca presentó las cifras de aumento de puestos de trabajo en bruto, en lugar de revisarlas en función del aumento de población. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.