Qué viene ahora en el juicio penal a Trump en Manhattan y qué puede decidir el jurado al comenzar sus deliberaciones

Después de escuchar a 22 testigos y de la presentación de evidencia en el transcurso de cuatro semanas, se espera que los miembros del jurado finalmente inicien este miércoles sus deliberaciones en el caso penal que se le sigue en Manhattan al expresidente Donald Trump por falsificación de registros comerciales.

Tras escuchar durante más de cuatro semanas los testimonios de los testigos, el jurado neoyorquino escuchó atentamente las conclusiones, que se prolongaron desde la antes del mediodía hasta la hora de cenar.

El abogado de Trump, Todd Blanche, dio un mensaje claro para los miembros del jurado: El caso de la fiscalía se basa en el testimonio del exabogado de Trump, que después se convirtió en su enemigo, Michael Cohen, y en quien, de acuerdo con la defensa, no se puede confiar.

Cohen es un testigo crucial porque hizo el pago de $130,000 a Daniels y los reembolsos a Cohen son lo que los fiscales dicen que fueron falsamente registrados por Trump como gastos legales.

En sus alegatos finales, Blanche tachó a Cohen de mentiroso y dijo que se trata de una venganza personal contra su antiguo jefe.

Por su parte, el fiscal Joshua Steinglass reconoció que Cohen es un testigo difícil, pero dijo que los fiscales no lo eligieron, Trump lo hizo, dijo Steinglass.

“El acusado eligió a Michael Cohen para ser su “fixer” (solucionador de problemas, en español) porque estaba dispuesto a mentir y engañar en nombre del acusado”, dijo Steinglass.

Además, dijo, hay “una montaña” de pruebas y testimonios corroborantes que conectan a Trump con el crimen.

“No se trata de si te agrada Michael Cohen. No se trata de si quieres hacer negocios con Michael Cohen. Se trata de si él tiene información útil y fiable que darte sobre lo que ocurrió en este caso, y la verdad es que él estaba en la mejor posición para decirlo", dijo.

El juez pidió al jurado reunirse el miércoles en la mañana para continuar el proceso. Te contamos qué viene ahora

Las instrucciones que dará el juez a los miembros del jurado

Cuando el juez Juan Merchán ponga el caso en manos de los miembros del jurado, les dará instrucciones específicas de cómo y bajo qué parámetros considerar la evidencia que les fue presentada.

Se espera que Merchán tome cerca de una hora para instruir al jurado sobre la ley que rige el caso, brindándole una hoja de ruta sobre lo que puede y no puede tener en cuenta al evaluar la culpabilidad o inocencia de Trump.

Por ejemplo, después del testimonio con lujo de detalles dado por la actriz porno Stormy Daniels sobre sus presuntas relaciones sexuales con Trump, Merchán indicó que daría instrucciones al jurado de cómo considerar en sus deliberaciones lo dicho por la testigo.

En una indicación de cuán importantes son esas instrucciones, los fiscales y abogados defensores mantuvieron un animado debate la semana pasada sin la presencia del jurado mientras intentaban persuadir a Merchán sobre las instrucciones que debía dar.

La defensa de Trump, por ejemplo, solicitó que Merchán diga a los jurados que los tipos de pagos en el caso discutidos no son inherentemente ilegales, una solicitud que un fiscal calificó de “totalmente inapropiada”. El juez respondió que tal instrucción iría demasiado lejos y es innecesaria.

El equipo de Trump también pidió al juez que considerara la naturaleza “extraordinariamente importante” del caso e instara a los jurados a llegar a “conclusiones muy específicas”. Los fiscales también objetaron a esta solicitud, con lo que Merchán estuvo de acuerdo en que sería un error desviarse de las instrucciones estándar.

“Cuando dicen que es un caso muy importante, me están pidiendo que cambie la ley y no voy a hacerlo”, dijo Merchán.

Mientras tanto, los fiscales solicitaron instrucciones que dijeran un candidato no es la única persona motivada para realizar un pago que beneficie a una campaña. Esta solicitud fue hecha en respuesta al pedido de la defensa de que el juez instruyera a los jurados acerca de que un pago hecho por una persona no postulada no debe tratarse como una contribución de campaña.

Este es un punto crucial para el caso de la Fiscalía, ya que según la ley de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es una falta que no acarrea penas de cárcel, pero cuando es hecha para ocultar otro delito, en este caso una contribución ilegal a la campaña de Trump, esa falta se eleva a la categoría de delito exponiendo a Trump a la posibilidad de ir a prisión.

El resto del debate sobre las instrucciones fueron sostenidas en privado en las oficinas del juez.

Qué puede decidir el jurado en el caso Trump

Los jurados decidirán si la Fiscalía tuvo éxito en responsabilizar a Trump por la falsificación de registros contables para esconder un soborno reembolsado a su exabogado Michael Cohen o si, por el contrario, la defensa logró establecer una duda razonable.

De haber logrado la defensa, su objetivo, el jurado se vería obligado a exonerar al expresidente y en caso contrario, si fue la Fiscalía la que convenció al panel, este deberá declararlo culpable. La decisión del jurado debe ser unánime.

El jurado no tiene un tiempo determinado para alcanzar una decisión, algo que podría ocurrir en muy poco tiempo o o en algunos días.

Las cosas se pondrán complicadas si el jurado no logra llegar a un consenso. Aunque los abogados defensores podrían solicitar la anulación inmediata del juicio, es probable que, tras varios días, Merchán convoque a los jurados y les indique que sigan intentando obtener un veredicto y que estén dispuestos a reconsiderar sus posiciones sin abandonar su conciencia o su juicio solo para estar de acuerdo con los demás.

Si después de varios días el jurado no logra alcanzar una decisión por unanimidad el juez tendrá la opción de considerar que el panel está irremediablemente estancado y declarar la nulidad del juicio.

Qué hará el juez después de la decisión del jurado

Si el jurado toma una decisión unánimemente, una vez que entregue la misma al juez, dependiendo de cuál sea esta, Merchán no necesariamente habrá terminado con sus tareas relativas al juicio.

Si el jurado encuentra a Trump inocente, podrá retirarse de la corte en libertad, pero si lo declara culpable, aunque quedarán algunas formalidades que cumplir, la más importante de ellas es la de establecer la penalidad, la cual en Nueva York queda completamente a la discreción del juez.

Un escrito informativo en la página web del sistema de corte de Nueva York explica que “cuando existe la posibilidad de ir a prisión, lo más probable es establezca una fecha para una audiencia de sentencia dentro de unas semanas” después del veredicto del jurado.

El escrito dice que “se elaborará un informe previo a la sentencia para ayudar al juez a decidir el castigo” y “que en la audiencia de sentencia, el acusado, su abogado, el fiscal tendrá la oportunidad de hablar con el juez sobre su sentencia”.

Aunque no hay garantía de una sentencia de cárcel para Trump en caso de ser declarado culpable, según el exfiscal federal para el distrito oeste de Pennsylvania Harry Litman, “es probable que Merchán lo condene a unos cuantos meses de prisión”.

Según explicó Litman el domingo en el pódcast del exsenador Al Franken, eso no significa que Trump vaya a pasar tiempo en la cárcel en el corto plazo pues la defensa puede pedir una fianza “pendiente de apelación”, lo que con seguridad será concedido, a fin de llevar el proceso de apelación en libertad.

Por qué juzgan a Trump en Nueva York

Trump está siendo juzgado por 34 delitos de falsificación de registros comerciales para esconder los reembolsos pagados a Cohen por el soborno pagado a Daniels días antes de las elecciones de 2016.

En octubre de 2016, Daniels recibió $130,000 a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía no divulgar la historia de un encuentro con Trump en Lake Tahoe en 2006, en el que supuestamente la pareja tuvo relaciones sexuales.

Según la teoría de la Fiscalía, el objetivo del soborno fue evitar que Daniels divulgara su historia y perjudicara la campaña presidencial de Trump en 2016.

Al haber sido hecho con ese propósito, se convierte en una contribución de campaña que, al no haber sido reportada a las autoridades electorales, constituye un delito por violar las leyes de financiamiento de campañas.

Según la Fiscalía, a fin de ocultar ese delito, Trump registró falsamente el reembolso a Michael Cohen, quien había pagado por el soborno con su propio dinero, como honorarios de abogado en la contabilidad de la Organización Trump.

Con información de The Associated Press.