Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Robert F. Kennedy Jr. inicia este lunes una serie de reuniones privadas con varios senadores con el fin de conseguir los votos necesarios para su confirmación como secretario de Salud en el entrante gobierno del presidente electo, Donald Trump.

Las confirmación de Kennedy no es segura. El nominado de Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene un largo expediente de activismo cuestionando la ciencia de las vacunas y eso podría hacer dudar a algunos senadores del Partido Republicano. RFK Jr., como se le conoce, solo puede perder tres votos republicanos, asumiendo que la oposición demócrata contra su nominación se mantenga unánime.

Por el momento, varios senadores republicanos no se han comprometido a apoyar la nominación de Kennedy, quien hasta su retiro de las primarias demócratas de 2024 para competir por la presidencia como independiente militó en las filas de ese partido.

Durante los próximos días se reunirá con el próximo líder de la mayoría del Senado, el senador por Dakota del Sur John Thune, con el segundo a cargo de los republicanos en el cuerpo legislativo, el senador por Wyoming John Barrasso que tiene estudios en Medicina, y con 23 senadores republicanos más, de acuerdo con un vocero del aspirante citado por el medio Politico.

Las vacunas podrían ser la 'piedra en el camino' para la nominación de RFK Jr.

Las posiciones de Kennedy desacreditando la seguridad de varias vacunas han causado preocupación entre los expertos en salud pública que temen que su retórica y sus posibles acciones como secretario de Salud puedan provocar muertes prevenibles.

Kennedy, por ejemplo, ha sostenido que las vacunas infantiles causan autismo basado en un estudio que fue desacreditado por otros estudios de alta calidad e incluso ha cuestionado la seguridad de la vacuna contra la polio.

Aunque Kennedy ha insistido en que no quiere quitarle la vacuna a nadie, el aspirante a dirigir las políticas de salud en el próximo gobierno está siendo asesorado en la conformación de su equipo por uno de sus consjros más antiguos, el abogado Aaron Siri, quien en 2022 solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) que revocara su aprobación de la vacuna contra la polio.

El líder saliente de los republicanos en el Senado, el senador por Kentucky Mitch McConnell, quien es un sobreviviente de la polio, dijo la semana pasada que cualquiera que busque la confirmación de los senadores "haría bien en mantenerse alejado, incluso de la apariencia, de asociación con tales esfuerzos".

Las vacunas no son el único tema que complica la nominación de Kennedy. Sus posturas frente al aborto también podrían generar reticencia entre algunos republicanos. En junio dijo que respaldaba "el consenso emergente de que el aborto debería ser irrestricto hasta cierto punto".

El exvicepresidente Mike Pence, un fuerte activista en contra de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, hizo un llamado a los republicanos en el Senado para que derrotaran la nominación de Kennedy. "En nombre de decenas de millones de estadounidenses pro vida, insto respetuosamente a los senadores republicanos a rechazar esta nominación y dar al pueblo estadounidense un líder que respete la santidad de la vida", dijo Pence en la declaración publicada por el grupo Advancing American Freedom.

