Por qué el escandaloso (y picante) testimonio de Stormy Daniels es riesgoso no solo para Trump, sino también para la fiscalía

Video Juicio a Trump en Nueva York: el intenso interrogatorio de la defensa del expresidente a Stormy Daniels

Stormy Daniels, la actriz porno en el centro del juicio penal que se está llevando a cabo en Nueva York contra el expresidente Donald Trump por falsificación de registros comerciales, rindió esta semana cerca de siete horas de testimonio durante dos días, como una los testigos estrella de la fiscalía.

Durante las audiencias del martes y el jueves, Daniels dio cuenta de su alegado encuentro sexual con Trump en Lake Tahoe hace 18 años, exponiendo detalles muy embarazosos para Trump, y también habló sobre cómo se acordó el pago de $130,000 que recibió para que no divulgara su historia durante la recta final de la campaña presidencial de 2016.

Sin embargo, las secuelas del testimonio de Daniels no solo presentan riesgos para Trump, sino también para el caso de la fiscalía. Te explicamos por qué.

El riesgo del testimonio de Stormy Daniels para Trump

Cuando Daniels subió al estrado por primera vez el martes, se convirtió en la testigo de más alto perfil que se ha presentado en el juicio y atrajo la atención de los medios de comunicación por el potencial explosivo de su testimonio.

La actriz no decepcionó. Daniels narró con lujo de detalles su supuesto encuentro sexual con Trump. Sin embargo, la narración de la testigo fue más allá de los límites establecidos por el juez Juan Merchán, quien amonestó públicamente a los fiscales.

Daniels contó su versión de los hechos mientras el Trump la escuchaba atentamente y ocasionalmente comentaba en voz alta e inteligible a sus abogados, incluso con palabras groseras, cuando no estaba de acuerdo con la narrativa de la testigo.

Merchán tuvo que llamar a los abogados al estrado para advertir a la defensa que debía mantener al acusado bajo control, ya que podría estar tratando de intimidar a la testigo. El juez calificó la actitud de Trump como “irrespetuosa a la corte”.

A pesar de no haber testificado sobre los delitos de falsificación de los que le acusa al presidente, de los cuales admitió no tener conocimiento, el testimonio de Daniels pudo haber sido dañino para Trump.

Al enfocarse en los detalles más lascivos, la Fiscalía trató de demostrar lo dañino que habría sido para Trump si la historia de la actriz hubiese salido a la luz pública durante la campaña electoral de 2016 y por qué el entonces candidato presidencial republicano habría tomado medidas para que esto no ocurriera.

Sin embargo, al seguir esa vía en el interrogatorio, la fiscalía también asumió un riesgo.

El riesgo del testimonio de Stormy Daniels para la fiscalía

Cerca del final del testimonio de la actriz, el abogado defensor Todd Blanche pidió la nulidad del juicio, alegando que lo dicho por Daniel había llevado al jurado a un punto del cual “no se podía regresar”.

Merchán negó la solicitud de la defensa y amonestó a Blanche recordándole que es responsabilidad de la defensa levantar objeciones durante un testimonio que podría ser dañino, lo cual los abogados de Trump hicieron insuficientemente a juicio del juez. Merchán dijo además que daría instrucciones al jurado de cómo considerar lo dicho por Daniels en sus deliberaciones.

Cuando Daniels regresó al estrado el jueves, fue sometida por un fuerte interrogatorio por parte de la defensa que intentó presentar a la testigo como una mentirosa y extorsionadora, pero que también exploró detalles sobre la versión de la actriz porno sobre su supuesto encuentro sexual con Trump.

Al igual que el martes, el testimonio de Daniels fue explosivo y controversial e incluso ofreció detalles que ponían en duda la consensualidad del supuesto encuentro sexual con Trump.

Nuevamente, Blanche trató sin éxito de conseguir la anulación del juicio, diciendo que esta vez Daniels había ido demasiado lejos al sugerir que Trump podría haberla agredido sexualmente y recordando que no estaban juzgando al expresidente por agresión sexual sino por falsificación de registros comerciales.

Por segunda vez, Merchán negó la solicitud de nulidad del juicio y culpó a la defensa por no objetar más durante el interrogatorio de los fiscales.

El juez señaló particularmente a la abogada defensora Susan Necheles, quien dirigió el interrogatorio de Daniels, por no haber objetado cuando la testigo alegó que Trump no había usado un condón.

“Ojalá no se hubieran hecho esas preguntas”, dijo Merchán, agregando que, “por mi vida, no entiendo por qué la señora Necheles no se opuso. No entiendo por qué diablos ella no objetó la mención de un condón”, dijo Merchán.

Pero, a pesar de haber podido exponer lo dañino que habría podido haber sido la historia de Daniels para Trump durante la campaña de 2016 y por qué fue necesario para el entonces candidato presidencial comprar el silencio de la actriz porno, su testimonio no está exento de riesgos para la fiscalía.

De hecho, al haberse excedido de los límites impuestos por el juez, el testimonio de Daniels deja abierta la puerta para que la defensa intente una apelación ante una corte superior, en caso de que la fiscalía obtenga un veredicto de culpabilidad contra Trump.

Sin embargo, el exfiscal federal Ankush Khardori dijo en una entrevista con NBC, que si bien la solicitud de nulidad del juicio dejaba la puerta para una eventual apelación, en su opinión, la defensa de Trump pudo haber cometido “un error estratégico considerable” al no admitir desde el principio que el encuentro sexual había ocurrido, con lo cual “habrían hecho innecesario gran parte del testimonio de Daniels”.