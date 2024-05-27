¿Está Donald Trump en aprietos? El juicio criminal contra el expresidente llega a su momento crucial

Después de cuatro semanas escuchando testimonios sobre sexo, mentiras y sobornos, se espera que el miércoles llegue finalmente a manos del jurado el caso penal que se le sigue en Manhattan al expresidente Donald Trump por falsificación de registros comerciales.

Los doce miembros de jurado deberán decidir si la Fiscalía tuvo éxito en responsabilizar a Trump por la falsificación de registros contables para esconder un soborno reembolsado a su exabogado Michael Cohen o si, por el contrario, la defensa logró establecer una duda razonable en la mente del panel, que exoneraría a Trump en el primer juicio penal contra un expresidente en la historia de Estados Unidos.

De qué se trata el caso contra Donald Trump

Trump está siendo juzgado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para esconder los reembolsos hechos a su exabogado Michael Cohen por el soborno pagado a la actriz porno Stormy Daniels días antes de las elecciones de 2016.

En octubre de 2016, Daniels recibió $130,000 a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía no divulgar la historia de un encuentro con Trump en Lake Tahoe en 2006, en el que supuestamente la pareja tuvo relaciones sexuales.

Según la teoría de la Fiscalía, el objetivo del soborno fue evitar que Daniels divulgara su historia y perjudicara la campaña presidencial de Trump en 2016.

Al haber sido hecho con ese propósito, el soborno se convierte en una contribución de campaña que, al no haber sido reportada a las autoridades electorales, se convierte en sí misma en un delito por violar las leyes federales de financiamiento de campañas.

Según la Fiscalía, a fin de ocultar ese delito, Trump registró falsamente el reembolso a Michael Cohen, quien había pagado por el soborno con su propio dinero, como honorarios de abogado en la contabilidad de la Organización Trump.

Según la ley de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es una falta simple que no acarrea penas de cárcel, pero cuando es hecha para ocultar otro delito, en este caso la contribución ilegal a la campaña de Trump, esa falta se eleva a la categoría de delito grave exponiendo a Trump, de ser hallado culpable, a la posibilidad de ir a prisión.

Trump se declaró inocente de todos los cargos y ha negado repetidamente haber mantenido relaciones sexuales con Stormy Daniels.

Cuál fue la tarea de la Fiscalía

La Fiscalía de Distrito de Manhattan debía demostrar, más allá de toda duda razonable, no solo que Trump estuvo involucrado en la falsificación de los registros contables de su compañía relativos al reembolso pagado a Cohen, sino también que lo había hecho para esconder el soborno pagado a Daniels, que al haber sido hecho para proteger a su campaña presidencial de 2016 y no reportarlo a la Comisión Federal de Elecciones, constituía un aporte ilegal a dicha campaña.

A tal fin, los fiscales presentaron el testimonio de un total de 18 testigos, más de 200 evidencias documentadas y una grabación telefónica.

Algunos de esos testigos como David Pecker, expresidente de American Media, propietaria del tabloide National Enquirer, y Hope Hicks, quien a lo largo de los años ha trabajado con Trump tanto en su actividad empresarial como durante su presidencia, rindieron testimonio de cómo Trump participaba personalmente en los esfuerzos para controlar las historias que podía dañar su imagen pública.

Pecker habló de cómo Trump estuvo involucrado en la negociación de un acuerdo para que el National Enquirer comprara historias desfavorables para él y nunca publicarlas.

Hicks habló de las medidas que tomó Trump el entonces candidato presidencial para mitigar el daño causado por la publicación del video de “Access Hollywood” donde Trump alardeaba de tomar a las mujeres por sus genitales, y testificó que Trump dijo que pensaba que “habría sido malo que esa historia saliera a la luz antes de las elecciones”, en referencia a la historia de Daniels.

El jurado también escuchó a Daniels quien expuso en gran detalle, para la incomodidad del juez, el supuesto episodio en el que mantuvo relaciones sexuales con Trump, mostrando el daño que pudo haber causado la historia de haber salido a la luz pública antes de las elecciones de 2016.

Otros Testigos hablaron de cómo Trump gestiona personalmente las finanzas de la Organización Trump.

La supervisora de cuentas por pagar de la compañía, Deborah Tarasoff, explicó que toda factura de más de $10,000 debía ser aprobada por Trump o uno de sus hijos, mientras que el exauditor de la Organización Trump, Jeffrey McConney, testificó que le dijeron que los $130,000 pagados a Cohen constituían un reembolso, pero que ni el director financiero Allen Weisselberg, ni Trump, le dijeron el motivo del reembolso.

El testimonio de Michael Cohen

Muchos de los 17 testimonios que precedieron al de Cohen, el testigo clave de la fiscalía, colocaron polémico abogado en el centro de sus relatos a fin de apuntalar su testimonio ya que la Fiscalía esperaba que su credibilidad, fuera fuertemente atacada por la defensa.

Cohen había admitido haber mentido bajo juramento tanto en un tribunal federal como ante el Congreso, y cumplió con una pena de prisión por delitos electorales, fiscales y bancarios.

Cohen testificó que mantuvo informado a Trump durante cada paso del proceso de pago a Daniels y habló de una llamada telefónica que le hizo a Trump, al número de su guardaespaldas, Keith Schiller, el 24 de octubre de 2016 para “discutir con Trump el problema de Stormy Daniels y su resolución”.

Para la Fiscalía este testimonio establece el conocimiento directo de Trump del soborno a la actriz porno.

La defensa buscó crear una duda razonable

La estrategia de la defensa se centró en destruir la credibilidad del testimonio de Cohen a fin de crear dudas sobre el caso de la Fiscalía.

A tal fin resaltó constantemente no solo el historial de mentiras del exabogado del expresidente, sino también sus motivaciones para testificar y el odio que siente por Trump, el cual Cohen admitió libremente durante el interrogatorio de la defensa.

El abogado defensor de Trump, Todd Blanche, anotó un punto importante al cuestionar a Cohen sobre la llamada el 24 de octubre de 2016, insinuando que Cohen nunca había hablado con Trump.

"¡Eso es mentira!”, dijo Blanche, en voz alta añadiendo: “No hablaste con el presidente Trump esa noche, hablaste con Keith Schiller. Puedes admitirlo”.

Blanche presentó como evidencia un mensaje de texto enviado por Cohen a Schiller antes de hacer la llamada en el que decía que necesitaba ayuda para lidiar con un bromista telefónico de 14 años, sin mencionar el asunto de Daniels.

Blanche dijo que era imposible que Cohen hubiera tenido tiempo suficiente para discutir el problema del bromista con Schiller y luego hablar con Trump sobre el asunto de Daniels ya que la llamada solo duró 1 minuto y 36 segundos.

“ Creo que también hablé con el presidente Trump y le dije que se estaba trabajando en todo lo relacionado con el asunto de Stormy Daniels y que se iba a resolver”, respondió Cohen.

Luego Blanche hizo que Cohen admitiera bajo juramento que había robado miles de dólares a la Organización Trump.

La defensa también trató de conseguir la anulación del juicio por el detallado testimonio de Daniels. Blanche dijo que lo dicho por Daniel había llevado al jurado a un punto del cual “no podía regresar”.

El juez Merchán negó la solicitud de la defensa y amonestó a Blanche recordándole que es responsabilidad de la defensa levantar objeciones durante un testimonio que podría ser dañino, lo cual los abogados de Trump hicieron insuficientemente a juicio del juez. Merchán dijo además que daría instrucciones al jurado de cómo considerar en sus deliberaciones lo dicho por Daniels.

La defensa solo presentó dos testigos, un asistente legal de la oficina de Blanche y Robert Costello, un abogado que trabajó para Cohen, quien testificó que Cohen le había dicho que no tenía nada contra Trump y que el expresidente no sabía nada del dinero pagado a Daniels.

En su testimonio Cohen ya había admitido haberle mentido a Costello sobre el asunto de Trump porque no confiaba en él.

El testimonio de Costello estuvo plagado de polémica por su actitud desafiante hacia el juez, lo que llevó a Merchán a pedir al jurado que abandonara la sala de la corte para reprender fuertemente al testigo y amenazar con expulsarlo del tribunal si persistía con su actitud.

A pesar de haber expresado reiteradamente su deseo de testificar en su propia defensa, los abogados defensores nunca llamaron a Trump al estrado.