Primarias en Nevada: Haley pierde ante "ningún candidato" y Biden gana sin sorpresa

El triunfo del presidente Joe Biden en las elecciones primarias en Nevada este martes estaba prácticamente cantado, mientras del lado republicano, la exgobernadora Nikki Haley perdió sorpresivamente ante "ningún candidato", el voto que promovió la dirigencia estatal del partido, leal a Donald Trump.

La campaña de Haley restó importancia al resultado. De hecho, ya había dicho de antemano que se iba a enfocar en los "estados donde la competencia es justa" y no hizo campaña en Nevada, donde los republicanos promovieron un cambio en las normas de la elección instaurando un caucus y vetando a los que se inscribieran en la primaria para, supuestamente, favorecer a Trump.

"Incluso Trump sabe que cuando apuestas en las máquinas tragamonedas, la casa gana", dijo Olivia Perez-Cubas, portavoz de la campaña de Haley. "No nos molestamos en jugar a un juego amañado a favor de Trump", agregó.

El expresidente, quien no estaba en las papeletas porque concurre a los caucus organizados por el partido el jueves y que serán los que sí otorguen delegados para la convención, bromeó con el resultado en su red social: "Atención que pronto va a cantar victoria", escribió, recordando los discursos de Haley tras las derrotas en Iowa y New Hampshire.

Una primaria sin sorpresas en Nevada para Joe Biden

Del lado de los demócratas, el presidente Joe Biden obtuvo el triunfo. El mandatario estuvo en la papeleta junto con otros candidatos menores, entre ellos Marianne Williamson, y la opción "ninguno de estos candidatos".

Casi dos horas después de cerradas las mesas, varios medios dieron por ganador al presidente, cuando se había escrutado menos del 20% de los votos.

El representante Dean Phillips entró en la carrera presidencial después de la fecha límite de presentación de candidaturas, por lo que no estuvo en la papeleta.

¿A qué se debe la confusión entre los republicanos en Nevada?

Nevada celebra este año las dos modalidades: primarias de los partidos demócrata y republicano este martes y, solo dos días después, el 8 de febrero, los 'caucus' republicanos, que son una especie de asambleas en las cuales los votantes deben acudir a una hora precisa para votar por su candidato.

Durante décadas, Nevada realizó 'caucus'. En 2021 se aprobó una ley que abandonaba ese modelo de votación y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un candidato.

Aunque la ley establecía que debía haber primarias, no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría al ganador los delegados, que son quienes durante las convenciones de los partidos proclaman oficialmente al candidato tanto demócrata como republicano para las presidenciales.

Aprovechando esa laguna legal, Trump presionó al partido en Nevada para que ignorara la ley estatal y siguiera con su tradición de 'caucus', donde él podría proclamarse como vencedor absoluto.



Por ello, los duelos de caucus y primarias presidenciales de Nevada de esta semana crearon confusión entre los votantes.

En los 'caucus' Trump compite con un pastor de Texas poco conocido, llamado Ryan Binkley, mientras que su mayor contrincante, Nikki Haley, no se presenta a los 'caucus', sino que aparecerá en las papeletas de las primarias porque decidió cumplir con la ley estatal.



Se espera que los caucus, que se celebrarán el jueves por la noche, favorezcan ampliamente a Trump. Con su fuerte apoyo popular, Trump ya tiene ventaja cuando se celebran asambleas electorales en lugar de primarias.

En Nevada, alrededor de 2.3 millones de votantes están registrados para votar. De este total, el 31% son demócratas, el 28% son republicanos y el 34% son independientes, según datos oficiales.

