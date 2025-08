Los fieles de Nikki Haley siguen siendo un problema para Trump en noviembre

Donald Trump arrasó en las primarias que se realizaron en Wisconsin, Nueva York, Connecticuit y Rhode Island este martes. Lo que no se esperaba era que la votación dejara algunas advertencias sobre el comportamiento del electorado que pueden complicarle las elecciones de noviembre.

La importancia de Wisconsin en las elecciones

En Wisconsin, el estado que era más observado del grupo que fue a primarias el pasado martes por tratarse de un territorio disputado entre demócratas y republicanos, Trump no llegó al 80% de la votación. Haley logró un 12% de los votos, aproximadamente 70,000 sufragios.

En total, unos 100,000 votos fueron a candidatos que no eran Trump o a la categoría “sin instrucciones”, lo que hace pensar que sigue existiendo un núcleo duro que no votará por el expresidente en las primarias, aunque posiblemente algunos lo hagan en las presidenciales.

Por eso, los 100,000 republicanos que no votaron por Trump son vistos como un problema potencial para los planes del expresidente de regresar a la Casa Blanca, dada la importancia de Wisconsin como “estado péndulo” que ayuda a definir las elecciones generales.

Biden corteja a los votantes de Haley

En avisos lanzados esta semana, los demócratas le recordaron a esos votantes que “Si votaste por Nikki Haley (en las primarias) Donald Trump no quiere tu voto”.

De acuerdo con el planteamiento de la campaña de Biden, “Trump ha dejado claro que no está remotamente interesado en alcanzar a los independientes, moderados o simpatizantes de Nikki Haley”.

La pieza muestra varias ocasiones en las que Trump fustigó a los seguidores de Haley, su exembajadora ante la ONU, llamándola “cerebro de pájaro” o RINO (siglas para identificar a los Republicanos Solo en Nombre / Republicans in Name Only).