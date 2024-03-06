McConnell anuncia su apoyo a Trump (poco después del retiro de Haley)

Video Mitch McConnell dice que no renunciará tras sus episodios de parálisis: "Voy a terminar mi mandato como líder"

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anunció este miércoles que respalda a Donald Trump para la presidencia de EEUU, un respaldo que muchos esperaban que hiciera el senador pese a que ambos hombres están distanciados desde los sucesos del 6 de enero de 2021.

“Está muy claro que el expresidente Trump se ha ganado el apoyo necesario de los votantes republicanos para ser nuestro candidato a presidente de los Estados Unidos. No debería sorprender que, como candidato, cuente con mi apoyo”, dijo McConnell en un comunicado distribuido minutos después de que Nikki Haley anunciara que suspendía su campaña por la nominación republicana.

PUBLICIDAD

El líder republicano, quien la semana pasada anunció que dejaba su puesto en el liderazgo en noviembre, recordó algunos de los "logros" del trabajo conjunto con Trump durante su mandato.

“Durante su presidencia, trabajamos juntos para lograr grandes cosas para el pueblo estadounidense, incluida una reforma tributaria que impulsó nuestra economía y un cambio generacional en nuestro poder judicial federal; lo más importante, la Corte Suprema".

De acuerdo con versiones de medios, el anuncio se produce al cabo de semanas de conversaciones secretas entre Chris LaCivita, director de campaña de Trump, y Josh Holmes, el principal asesor político de McConnell.

¿McConnell se pliega "al partido de Trump"?

La noticia de un posible respaldo surgió poco antes de que McConnell anunciara su decisión de dimitir como líder republicano al final de su mandato, poniendo fin a 18 años en el cargo. Partirá como el líder del partido con más años de servicio en la historia del Senado.

La repentina distensión marca la culminación de lo que ha sido una relación de altibajos de casi una década entre las dos figuras del Partido Republicano, que ha estado teñida de rencor en los últimos años, luego de que McConnell dijera en el pleno del Senado que Trump era "responsable" del ataque que sufrió el Capitolio por parte de una horda de simpatizantes del expresidente.

Pese a ello, McConnell votó en contra del juicio político a Trump por un tecnicismo.