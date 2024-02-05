Cómo Trump tiene garantizado el triunfo sobre Haley en unas confusas elecciones en Nevada

Video Biden le lleva ventaja a Trump entre votantes independientes, ¿podrá el republicano remontar esta diferencia?

Nevada tendrá dos competencias republicanas esta semana, unas primarias el martes y un caucus dos días después. En el estado del oeste, Donald Trump y Nikki Haley no se verán las caras porque compiten en contiendas diferentes.

Unas primarias con reducidas opciones de candidaturas, salvo la de Haley, y un Partido Republicano leal a Trump dejan al expresidente en un camino fácil para arrasar con los delegados que asigna el estado y convertir al tercer estado en el calendario de primarias republicanas en un no factor nacional.

PUBLICIDAD

Haley se presentará a las primarias del 6 de febrero que organiza el estado y Trump estará en los caucus o asambleas electorales del 8 de febrero dirigidas por el Partido Republicano estatal. El detalle es que sólo el caucus contará para efectos de otorgar los 24 delegados que representarán al estado en la Convención Republicana.

Así que, independientemente de cómo le vaya a Haley en las primarias, en Nevada Trump tiene el triunfo garantizado.

La lealtad del Partido Republicano de Nevada a Trump

El Partido Republicano de Nevada está dirigido por aliados de Trump, tres de los cuales han sido acusados de delitos graves relacionados con su papel como los llamados "electores falsos", que presentaron certificados al Congreso declarando falsamente a Trump como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020 en Nevada cuando Biden fue el verdadero ganador.

Son parte de un patrón más amplio de partidos republicanos estatales que se alinean estrechamente con Trump mientras busca asegurar rápidamente la nominación republicana.

Los cambios, que podrían confundir a miles de votantes que reciben boletas primarias por correo sin Trump, también disminuyen la influencia que tendría Nevada como cualquier estado de nominación temprana y competitiva.

Los aliados de Trump en el estado diseñaron cambios el año pasado que los prepararon para las asambleas electorales e impusieron restricciones que rivales como Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, consideraron que hacían que el proceso fuera injusto.

Haley, la última gran contendiente contra Trump, está evitando por completo Nevada y, en cambio, está haciendo campaña en su estado natal de Carolina del Sur, que celebra las primarias el 24 de febrero.

PUBLICIDAD

"Hable con la gente de Nevada: le dirán que los caucus han estado sellados, comprados y pagados durante mucho tiempo", dijo a los periodistas en New Hampshire. "Ese es el tren de Trump que pasa por ahí. Pero nos vamos a centrar en los estados que son justos".

En 2021, los demócratas que controlaban el gobierno estatal aprobaron una ley que exigía que el estado celebrara primarias de preferencia presidencial. Las elecciones del estado son algunas de las más amplias del país, con un sistema universal de votación por correo que se envía a todos los votantes registrados, a menos que opten por no participar.

Pero los aliados de Trump decidieron evitar ese proceso y celebrar su propio caucus dos días después, con requisitos de identificación de votantes en el lugar, boletas en papel y solo votación el mismo día en una ventana de dos horas y media un jueves por la noche.

Confusión en Nevada

Michael McDonald, presidente del Partido Republicano de Nevada, dijo a The Associated Press que el partido impulsó el caucus, ya que los demócratas en la legislatura estatal no consideraron las medidas electorales del gobernador republicano Joe Lombardo, particularmente la identificación de votantes.

Lombardo criticó la decisión del Partido Republicano estatal de celebrar un caucus por considerarla confusa para los votantes, al igual que otros republicanos en todo el estado. Pero todavía planea ir al caucus en favor de Trump.

El GOP estatal dio a los candidatos un ultimátum: los que se inscribieran para las primarias estatales serían excluidos del caucus. Haley optó por las primarias, mientras que Trump eligió el caucus.

PUBLICIDAD

Si bien Trump queda fuera de la boleta primaria enviada a los votantes republicanos, es el único candidato importante elegible para los 26 delegados de Nevada. Se enfrentará a Ryan Binkley en el caucus dirigido por el partido, que recibió alrededor del 0,1% de los votos de New Hampshire.

El exvicepresidente Mike Pence y el senador estadounidense Tim Scott también estarán en la boleta primaria, ya que se declararon para esa contienda antes de retirarse. DeSantis, el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie eligieron el grupo antes de abandonar el campo.

Se espera que los caucus beneficien a Trump dado su sólido control sobre los votantes más leales del Partido Republicano.