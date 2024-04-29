El encuentro de Donald Trump y Ron DeSantis en Florida: ¿una reconciliación estratégica de cara a las elecciones de noviembre?

Video Trump y DeSantis buscan apoyo en Iowa: el gobernador de Florida no ahorra críticas y ataques contra el expresidente

El expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reunieron este domingo, según fuentes relacionadas con el encuentro que hablaron bajo anonimato con The Washington Post.

La reunión, celebrada en Florida, donde residen ambos, es su primer encuentro desde unas primarias en las que fueron rivales y se atacaron duramente. La organizó Steve Witkoff, un inversionista y desarrollador de bienes raíces local, amigo de ambos. Según el reporte de The Washington Post, Witkoff llamó al equipo de Trump y le pidió reunirse con el gobernador. Él también asistió.

Las fuentes citadas por el Post afirmaron que el encuentro tenía como principal objetivo el acercamiento de ambos líderes republicanos pero los asesores de Trump esperaban que DeSantis pusiera su sólida red de donantes a disposición del expresidente con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre.

Según The Washington Post, el encuentro, que una de las fuentes citadas describió como "amistoso" duró varias horas y finalmente DeSantis acordó ayudar a Trump.

Mientras Trump busca beneficiarse de una reconciliación con DeSantis incrementando su recaudación, el gobernador de Florida, que ha dicho que seguirá intentando llegar a la Casa Blanca en el futuro, busca mejorar su imagen entre aliados y bases republicanas tras una campaña en las primarias que se desinfló.



Una persona con conocimiento directo de la reunión le dijo a The New York Times que el encuentro ocurrió en una sala privada de Shell Bay, un club de golf de Witkoff en Hollywood, Florida. Los tres hombres se reunieron solos allí.

Aunque se ha especulado al respecto, tanto Trump como DeSantis han dejado claro que no les interesa la posibilidad de convertir al gobernador de Florida en el compañero de fórmula del expresidente. Además, el hecho de ser los dos residentes en el mismo estado lo impediría, a no ser que uno de se mudase de Florida, lo cual parece bastante improbable por el momento.

Pero en general, sus aliados y conocidos en común aseguran que es políticamente beneficioso para los dos unirse y apoyarse en esta campaña electoral y en otras posibles de cara al futuro, y dejar atrás los momentos más oscuros de su relación, en unas primarias plagadas de críticas y reproches mutuos.

Durante las pasadas primarias republicanas, Trump criticó duramente a DeSantis, a quien apodó 'Ron DeSanctimonious', un mote que, según un asistente citado por el Times, el exmandatario ha seguido usando recientemente para referirse a su antiguo rival.

Por su parte, DeSantis dio su apoyo al expresidente tras salirse de la carrera, pero apenas días después volvió a criticar públicamente su gestión de la pandemia, entre otros señalamientos.

