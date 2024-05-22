Primarias en Georgia: victorias para Fani Willis y el juez que preside el caso electoral contra Trump

Video Revés para abogados de Trump en intento por descalificar a fiscal de Georgia: testigo no dijo lo que esperaban

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, la fiscal de Georgia que presentó un extenso caso de extorsión contra el expresidente Donald Trump y otros, ganó las primarias demócratas en busca de la reelección en su cargo.

Willis derrotó al abogado progresista Christian Wise Smith en las elecciones primarias y ahora se enfrentará a la republicana Courtney Kramer en noviembre. Willis dijo a los periodistas después de su victoria que los votantes enviaron el mensaje de que “la gente quiere un fiscal de distrito que sea justo, que trate a todos por igual y que trabaje duro, y saben que eso es lo que tengo en mí”.

Mientras tanto, el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, el juez que preside el caso de interferencia electoral, logró vencer a un oponente y ganar una elección no partidista para mantener su escaño.

McAfee ocupa su puesto desde el año pasado, cuando el gobernador republicano Brian Kemp lo nombró para ocupar una vacante. Desde entonces, se ha convertido en uno de los jueces más destacados de Georgia desde que fue asignado aleatoriamente para presidir el caso de interferencia electoral. Con las ventajas añadidas de estar en el cargo, un fuerte respaldo bipartidista, y una impresionante recaudación de fondos, era, al igual que Willis, favorito para ganar.

Fani Willis durante la celebración el martes tras su victoria en las primarias demócratas de Georgia. Imagen Brynn Anderson/AP

Fani Willis: el caso contra Trump y su carrera por la reelección en noviembre

El caso electoral de Trump y los casos de extorsión contra raperos conocidos han impulsado el perfil público de Willis. Pero el martes por la noche promocionó sus esfuerzos para combatir el crimen violento siendo dura con los pandilleros, aunque ha trabajado para dar segundas oportunidades a quienes cometen delitos por primera vez y ha creado programas para captar a jóvenes en riesgo antes de que queden atrapados en el sistema de justicia penal.

“El pueblo dijo sí a la justicia. La gente dijo sí a la seguridad. El pueblo dijo sí a la integridad. La gente dijo sí a Fani Willis", dijo el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, entre aplausos el martes por la noche en la fiesta de victoria de Willis.

Willis obtuvo una acusación formal en agosto contra Trump y otras 18 personas, acusándolos de participar en un supuesto plan ilegal para revertir la estrecha derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Cuatro personas se declararon culpables tras llegar a acuerdos con los fiscales. Trump y los otros 14 que quedan se han declarado inocentes.

Con el reconocimiento de su nombre, las ventajas de estar ocupando el cargo y una considerable recaudación de fondos, la victoria de Willis en las primarias no fue demasiado sorprendente. Las probabilidades también parecen estar a su favor en las elecciones generales de noviembre. El condado de Fulton incluye la mayor parte de la ciudad de Atlanta y es fuertemente demócrata: alrededor del 73% de sus votantes votaron por el presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

Pero Willis no daba nada por sentado después de su victoria en las primarias y les dijo a sus seguidores: “La campaña no termina esta noche. Comienza esta noche”. “Mi oponente no está completamente calificada”, dijo, y agregó: “Pero si bien ella no tiene experiencia ni está calificada y no representa los valores de mi condado, no se confundan. Ella es una amenaza real por quién la respalda y cómo la respaldan”.



Kramer, que tiene vínculos con algunos de los aliados más destacados de Trump en Georgia y ha recibido contribuciones de campaña tanto del partido republicano del condado como del estado, dijo a los periodistas cuando calificó para postularse que la acusación contra Trump la impulsó a desafiar a Willis. En una publicación en X a principios de este mes, escribió: “El futuro de Fulton y la seguridad en nuestra comunidad no deben ser controlados por políticos egoístas que usan su cargo para asuntos legales políticos. Es tiempo de un cambio."

Kramer se presentó sin oposición en las primarias republicanas del martes y ya ha centrado su atención en atacar a Willis. Abogada que hizo prácticas en la Casa Blanca de Trump, Kramer tiene vínculos con algunos de los aliados destacados del expresidente en Georgia.

Sin duda, Kramer y sus partidarios seguirán centrándose en lo que incluso algunos de los aliados más cercanos de Willis han visto como un gran paso en falso: su relación romántica con un fiscal especial que contrató para el caso electoral. Las afirmaciones de los abogados defensores en el caso de que el romance creó un conflicto de intereses amenazaron con descarrilar el proceso.

Scott McAfee, el juez que lleva el caso, dictaminó finalmente que el romance no creaba un conflicto de intereses como para descalificar a Willis, pero dijo que ella solo podría continuar con el caso si el fiscal especial, Nathan Wade, se hacía a un lado. Wade abandonó rápidamente el caso, pero está pendiente una apelación de la defensa contra el fallo de McAfee ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia.