Así se preparan Biden y Trump para la revancha electoral

Joe Biden y Donald Trump ganaron cada uno la Casa Blanca por márgenes muy estrechos en estados clave. Ahora, con una revancha de su agria campaña de 2020 casi garantizada por los resultados del Supermartes, las dos campañas están revelando sus estrategias para un enfrentamiento sin precedentes entre un presidente y su predecesor inmediato, con los esfuerzos concentrados en siete estados péndulo, cinco de los cuales pasaron de Trump en 2016 a Biden hace cuatro años.

La campaña de reelección de Biden afirma haber dado un salto en la contratación de personal para apuntar a los votantes de los estados indecisos. Los funcionarios de la campaña de Trump están ultimando la toma del control del Comité Nacional Republicano esta semana y buscan expandir su operación de campo.

Biden y Trump realizarán eventos en Georgia el sábado, una semana después de que coincidieran en la frontera con México en Texas. Esto es un reflejo de cuán estrechamente chocarán sus campañas entre sí, pero también de cómo trabajarán de manera diferente para obtener votos.

Y es que mientras el presidente estará en el área metropolitana de Atlanta, de población diversa y de rápido crecimiento, Trump visitará las zonas rurales del noroeste de Georgia y el distrito de la representante republicana Marjorie Taylor Greene, una estridente conservadora que es vista como posible compañera de fórmula.

Tras el Supermartes, Biden criticó duramente a Trump, diciendo que el expresidente está motivado por la venganza y “decidido a destruir la democracia, arrancar libertades fundamentales como la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones de atención médica y aprobar otra ronda de miles de millones de dólares en recortes de impuestos para los ricos”.

Por su parte, Trump ha pasado meses criticando a Biden por la inflación, el número de inmigrantes que cruzan la frontera desde México, la delincuencia en las ciudades y las guerras en Ucrania e Israel. "Este es un país magnífico y es muy triste ver dónde ha ido a parar", dijo el martes por la noche. "Vamos a arreglarlo".

Biden: una oportunidad para la campaña tradicional sin la crisis de la pandemia

La campaña de Biden ha contratado equipos de liderazgo de tres a cinco personas, cada uno con una profunda experiencia política en estos ocho estados: Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin. De ellos, solo Florida y Carolina del Norte han optado dos veces por Trump, aunque ambos partidos consideran que Carolina del Norte es competitiva. Tanto Biden como la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton, ganaron en Nevada.

La campaña planea expandir esos equipos hasta las 15 personas cada uno y luego incorporar cientos de organizadores para distribuir el trabajo de campo de batalla en las próximas semanas. Esos organizadores, a su vez, tendrán la tarea de coordinar a decenas de miles de voluntarios.

El esfuerzo de Biden incluirá "una gran operación física que fue imposible en 2020" debido a las restricciones por el covid-19, dijo Dan Kanninen, director de la campaña en los estados más disputados.

Eso significa volver a tocar puertas y realizar llamadas telefónicas, priorizando la calidad que da el contacto con los votantes en lugar de un enfoque cuantitativo. También capacitará a voluntarios y les dará la flexibilidad de influir en sus propias redes sociales, promoviendo la campaña de Biden en espacios en línea no tradicionales que puedan influir mejor entre sus familiares, amigos y vecinos.

"Veo lo que estamos haciendo ahora como una extensión más inteligente de lo que aprendimos en 2012 y también una extensión más inteligente de lo que aprendimos en 2020", dijo Kanninen, refiriéndose tanto a la victoria de Biden como a la exitosa reelección del entonces presidente Barack Obama.

La campaña de Biden tiene listas de voluntarios que participaron en las elecciones de 2020 y 2022, lo que significa que pueden reactivar las redes existentes en lugar de empezar desde cero. En Arizona, ha dado prioridad a la extensión en español desde el principio, abriendo su primera oficina local en Maryvale, un área de Phoenix que es aproximadamente 75% hispana.

"Nos estamos asegurando de aprovechar los próximos meses para prepararnos muy rápidamente y sentar las bases para las elecciones generales", dijo Sean McEnerney, director de campaña de Biden en Arizona.

Kanninen dijo que duda que Trump tenga tiempo suficiente para intensificar los esfuerzos de organización del Comité Nacional Republicano de la misma manera.

La campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata han superado enormemente a los republicanos hasta ahora. La campaña de Biden informó que tenía 56 millones de dólares disponibles a finales de enero, según documentos federales, mientras que la de Trump reportó un saldo de 30.5 millones de dólares.

Trump: la toma de control del Comité Nacional Republicano

Para Trump, el siguiente paso después del Supermartes es completar la toma del control del Comité Nacional Republicano en la reunión del partido que comienza el jueves.

El expresidente absorberá efectivamente la sede del Partido Republicano en su campaña, instalando un liderazgo de su elección con la prioridad de ponerse al nivel de la recaudación de fondos y organización de Biden y el Comité Nacional Demócrata.

"Es un mensaje y una mecánica", dijo el asesor principal de Trump, Chris LaCivita. “Si hacemos lo que se supone que debemos hacer desde el punto de vista de la campaña, realmente podremos impulsar y aumentar los estados en los que somos competitivos”.

LaCivita, quien se convertirá en el director de operaciones del RNC al tiempo que conserva su rol en campaña, enumeró siete de los mismos ocho estados que la campaña de Biden considera campos de batalla. Aclaró que espera que Trump gane Florida nuevamente, pero prometió que la campaña no descuidaría ese estado. También dijo que Trump podría ser “competitivo” en Virginia, donde los demócratas han ganado en todas las elecciones presidenciales desde 2008.

Planea que el RNC comience a expandir su operación de campo y agregue personal para coordinar el acercamiento a los votantes “inmediatamente” después de la transición del liderazgo esta semana. LaCivita y Lara Trump, nuera del presidente, representarán al expresidente en la reunión en Houston. Lara Trump se convertirá en copresidenta del Comité Nacional Republicano junto con el presidente entrante Michael Whatley, el actual jefe del partido de Carolina del Norte.

Se trata de un intento de aprovechar las inversiones que ha hecho el RNC en centros dirigidos a llegar a votantes negros y de otras minorías que históricamente respaldan a los demócratas en grandes porcentajes. En su punto máximo en el ciclo 2022, el RNC tenía 38 centros de este tipo. Ese total ahora se ha reducido a siete, con ubicaciones en Carolina del Norte, un posible estado péndulo, pero también en Nueva York, California y Texas, un trío que no se espera resulte disputado en la elección presidencial.

La expansión prometida por LaCivita implicará un giro financiero. El DNC comenzó el año con 2.5 veces más fondos que el RNC después de recaudar y gastar más que los republicanos en 2023.

Pero LaCivita dijo que no le preocupa la dinámica general a medida que toman forma las elecciones generales. “La ventaja que puedan tener de impulso inicial, pronto la perderán en el mensaje”, dijo el martes por la noche.

El RNC ha establecido un departamento de integridad electoral de tiempo completo con directores en 15 estados clave para salvaguardar la votación y encabezar los litigios postelectorales. Eso es de esperarse dadas las demandas de Trump de que el partido haga más para reforzar sus mentiras sobre el fraude electoral generalizado. Los abogados que respaldan a Trump iniciaron docenas de demandas fallidas después de que él perdiera en 2020.

El comité también contrató personal político en 15 campos de batalla, incluidos aquellos con importantes elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado, como Nueva York, California y Montana, al tiempo que comenzó una iniciativa de votación anticipada en persona y recolección de boletas llamada Bank Your Vote en los 50 estados, seis territorios y en seis idiomas.

LaCivita, mientras tanto, señaló otro comodín: Trump, dijo, “está muy interesado en Nueva York”, el estado fuertemente demócrata donde el expresidente nació, creció y ancló su éxito en el negocio de los bienes raíces, marketing y televisión. La última vez que Nueva York optó por un candidato presidencial republicano fue en 1984.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre las perspectivas de hacer caer Nueva York en manos de Trump, LaCivita sonrió y dijo: “Hago lo que dice el jefe. El jefe maneja”.

