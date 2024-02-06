Por qué Nikki Haley puede perder con "ningún candidato" en las primarias de Nevada

Video Biden le lleva ventaja a Trump entre votantes independientes, ¿podrá el republicano remontar esta diferencia?

Gracias a un esfuerzo del Partido Republicano de Nevada para ayudar al expresidente Donald Trump en sus ambiciones presidenciales, ese estado tendrá dos contiendas primarias republicanas esta semana.

Este martes, los republicanos del estado podrán votar en las elecciones primarias de acuerdo a lo establecido en la ley. Pero dos días más tarde, el partido celebrará unos caucus que es el que asignará los delegados la convención para elegir el candidato en las presidenciales de noviembre.

Y los dos contendientes que siguen en liza, Trump y Nikki Haley no se enfrentarán directamente.

La exgobernadora participa en la primaria y Trump en los caucus, mientras el partido local promueve el voto por “ninguno de los candidatos” en la elección del martes, con la esperanza de derrotar a Haley aún sin la participación de Trump.

Voto “por ninguno de estos candidatos”

Gracias a una decisión del Partido Republicano de Nevada, la elección primaria estatal sancionada por la Secretaría de Estado no resultará en la adjudicación de delegados para la Convención Nacional Republicana, ya que la totalidad de los 26 representantes republicanos en ese evento será decidida en los caucus.

Además, el Partido Republicano estatal ha promovido entre sus electores el voto “por ninguno de los candidatos” en la boleta para la elección primaria estatal, una opción que de resultar mayoritaria minimizaría lo que se espera sea un triunfo de Haley en esa contienda en la que compite sin oposición.

Desde 1975, el voto “por ninguno de los candidatos” es una opción legal que aparece en todas las boletas electorales, tanto estatales como federales de Nevada, junto con los nombres de los candidatos regulares.

Si la opción "ninguno de los candidatos" recibe la mayor cantidad de votos, el candidato que llega en segundo lugar es declarado ganador, como de hecho ha ocurrido dos veces en el pasado.

Si bien un triunfo del voto “por ninguno de los candidatos” no impedirá que Haley sea declarada la ganadora de la elección primaria presidencial de Nevada, ser vencida por esa opción constituiría una humillación para la precandidata.

A pesar de haber criticado al partido por prohibir que los candidatos que participan en las primarias también se postulen en los caucus, el gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo, anunció que votará “por ninguno de los candidatos” en la elección del martes.

En una declaración al medio The Nevada Independent, Lombardo dijo que votará "ninguno de los candidatos" en la elección primaria y que planea apoyar a Trump en los caucus dos días después.

El vicegobernador republicano de Nevada, Stavros Anthony, hizo un anuncio similar instando a la base republicana del estado a hacer lo mismo.

Pase lo que pase Nikki Haley no obtendrá delegados en Nevada

El Partido Republicano de Nevada, dirigido por aliados de Trump, tres de los cuales incluso están acusados de delitos graves relacionados con su papel en el esquema de los "electores falsos", impusieron condiciones que claramente favorecen a Trump para las primarias de 2024, que Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros precandidatos calificaron en su momento como injustas.

Entre ellas estuvo la decisión de celebrar un caucus separado de las elecciones establecidas en la ley.

Aprovechando que la ley no dice cómo se otorgan los delegados de un partido en Nevada, también decidieron que el caucus será la única manera, asegurando así que Trump gane los 26 representantes de Nevada en la próxima Convención Nacional Republicana, a celebrarse en julio en la ciudad de Milwaukee.

Cuando esta decisión fue tomada en agosto, Haley, DeSantis, el senador por Carolina del Sur Tim Scott (quien ahora apoya a Trump) y otros precandidatos republicanos ya se habían inscrito en las primarias estatales por lo que el partido también decidió que quienes participaran en esa elección quedaría excluido automáticamente de los caucus.

Las decisiones del Partido Republicano de Nevada llevaron a que Haley ignorara el estado por completo, haciendo campaña como si la elección en Carolina del Sur el 24 de febrero fuese la siguiente tras la de New Hampshire.

"Hablen con la gente de Nevada: le dirán que los caucus han estado sellados, comprados y pagados desde hace mucho tiempo", dijo Haley a los periodistas en New Hampshire. "Ese es el tren de Trump que pasó por ahí. Pero nosotros vamos a centrarnos en los estados que son justos".

El martes, en Nevada también se celebrará una elección primaria demócrata y en la que se espera que el presidente Joe Biden obtenga una abrumadora victoria.