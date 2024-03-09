Los ‘Sin Etiquetas’ tendrán candidato en las presidenciales

Video Preocupación por edad de Biden y Trump para un segundo mandato: ¿puede llegar a ser un problema para el país?

El movimiento presidencial independiente conocido como ‘Sin Etiquetas’ (No Labels) presentará un candidato presidencial en las elecciones de 2024, según se decidió en una convención del grupo que ha pasado varios meses sopesando el lanzamiento de la llamada "boleta de unidad".

Durante una convención en línea, 800 de los delegados votaron a favor de seguir adelante con el plan, dijo Mike Rawlings, exalcalde de Dallas afiliado a los ‘Sin Etiquetas’ citado por la agencia AP.

El grupo anunciará su proceso de selección de candidatos el 14 de marzo, dijo Rawlings en un comunicado.

Varios potenciales candidatos ya han rechazado la idea de postularse, incluida la exembajadora de la ONU Nikki Haley, quien suspendió su campaña para la nominación presidencial republicana después de que el expresidente Donald Trump la derrotara contundentemente en las primarias republicanas del Supermartes.

El exgobernador de Maryland, Larry Hogan, había considerado postularse para presidente por el grupo, pero çdecidió buscar la nominación republicana para el Senado por su estado. El senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, un demócrata que cumple los últimos meses de su período y que ha estado muy vinculado al grupo, ya ha dicho que no se presentará a la presidencia.

¿Los ‘Sin Etiquetas’ ayudan a Trump?

Trump y el presidente Joe Biden prácticamente aseguraron la revancha de las elecciones de 2020.

Pero las encuestas sugieren que muchos estadounidenses no tienen opiniones favorables sobre Biden o Trump, una dinámica que los ‘Sin Etiquetas’ ve como oportunidad para una candidatura bipartidista atrayendo a los votantes descontentos con Biden y Trump.

Pero a los demócratas les preocupa que los ‘Sin Etiquetas’ le quiten votos al presidente en los estados péndulo y critican al grupo por no revelar sus donantes ni como es el proceso de su toma de decisiones.

Los ‘Sin Etiquetas’ han acumulado aportes de personas que hasta ahora se han negado a nombrar, pero entre quienes están incluidos viejos donantes republicanos desencantados con la dirección del partido en la era Trump.

El director ejecutivo del grupo MoveOn, alineado con los demócratas, dijo que una candidatura de los ‘Sin Etiquetas’ ayudaría a Trump a ganar.

"Cualquier candidato que se una a la candidatura presidencial de ‘Sin Etiquetas’ será cómplice de facilitar que Donald Trump y los extremistas del MAGA ganen un segundo mandato en la Casa Blanca", dijo la directora ejecutiva Rahna Epting en una declaración escrita.

Una candidatura de un tercer partido "no puede ganar"

Third Way, otro grupo alineado con los demócratas y que se opone a la candidatura de ‘Sin Etiquetas’, señaló que estos estaban avanzando en sus planes aun sin haber encontrado primero un candidato.

"Una y otra vez, votantes, candidatos y expertos electorales han dicho a ‘Sin Etiquetas’ que una candidatura presidencial de un tercer partido no puede ganar y ayudaría a Trump", dijo el vicepresidente ejecutivo de Third Way, Matt Bennett, en una declaración escrita.

Los estrategas del grupo han dicho que propondrían una fórmula bipartidista, con un candidato presidencial de un partido importante y un candidato a vicepresidente del otro, si vieran que hay un camino hacia la victoria.