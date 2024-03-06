Supermartes: la exestrella del béisbol Steve Garvey y el representante Adam Schiff competirán por un puesto en el Senado

El escaño del Senado que durante más de tres décadas ocupó la fallecida Diane Feinstein se lo disputarán en noviembre la exestrella del béisbol Steve Garvey y el representante demócrata Adam Schiff, los dos vencedores en las primarias este Supermartes.

El duelo entre Schiff, representante desde 2001 y uno de los principales impulsores del primer impeachment a Donald Trump, y Garvey, un novato en la política pero conocido como eterno All-Star que jugó para los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, implica que California no tendrá una mujer en el Senado por primera vez en más de tres décadas.

Además, es una oportunidad única para que el Partido Republicano compita en una carrera importante a nivel estatal en uno de los mayores bastiones demócratas. Como California coloca a todos los candidatos, independientemente del partido, en la misma boleta y avanzan los dos con más votos, los conservadores no habían logrado presentar ningún candidato al Senado en dos de las últimas tres elecciones.

En este caso, Garvey obtuvo más del 32.3% de los votos. Gracias a que consiguió consolidar el apoyo de los republicanos y aprovechar la división entre los demócratas, superó a dos conocidas representantes demócratas, Katie Porter y Barbara Lee. Schiff ganó con un 33.2%.

En cualquier caso, Schiff parte como favorito. La última vez que un republicano ganó una contienda estatal de cualquier tipo en California fue en 2006. El estado no ha enviado un republicano al Senado federal desde 1988. Y los demócratas registrados superan a los republicanos por un margen de 2 a 1. El partido del presidente Joe Biden copa todos los cargos estatales y domina la Legislatura y la delegación del Congreso.

El optimismo de Garvey ante un reto casi imposible

A pesar de todo, Garvey expresó optimismo sobre la próxima campaña. "Dicen que en las elecciones generales vamos a fracasar", dijo Garvey, candidato por primera vez, sobre sus escépticos. "Sepan esto: no se termina hasta que se termina".

Garvey le advirtió a Schiff que no lo subestimara y adelantó que su campaña buscará atraer a votantes de ambos partidos, centrándose en la inflación, la crisis descontrolada de personas sin hogar en el estado y el aumento de las tasas de criminalidad en las ciudades.

Su primer desafío será recaudar dinero para operar en un estado con algunos de los mercados de medios más caros del país. Además, los grandes donantes se inclinan a gastar su dinero en estados más competitivos y donde está más claramente en juego el control de la Cámara Baja y el Senado.

Otro reto para Garvey, será la más que probable candidatura presidencial de Donald Trump, quien, más allá de reducidos núcleos de seguidores, es muy impopular en California. Garvey, quien se autodenomina un “moderado conservador” no se ha pronunciado sobre la primaria presidencial ni ha expresado su apoyo al expresidente.

Schiff también tiene sus propios desafíos

Schiff llega como gran favorito, pero tiene sus propios desafíos. Su fiesta de la victoria se vio empañada por estridentes manifestantes que gritaban 'Palestina libre' y 'Alto el fuego ahora', lo que obligó al congresista a intentar hablar por encima de ellos mientras seguían gritando. El representante hizo varias pausas y pareció apresurar sus comentarios.

Schiff, quien ha apoyado abiertamente el derecho de Israel a defenderse, se sumó al llamado de la administración Biden a un alto el fuego en Gaza como parte de un acuerdo más amplio que incluiría la liberación de rehenes.

“Mi posición es la misma que la del gobierno”, dijo Schiff. La caótica escena fue un recordatorio de que incluso en un estado fuertemente demócrata, la guerra en Gaza se ha convertido en un delicado asunto para los candidatos de ese partido.

Schiff también se enfrenta a la tarea de mejorar las relaciones con los partidarios de Porter y Lee, dos conocidas progresistas. Antes de que Garvey se sumara a la contienda, la dinámica entre Schiff y Porter se había vuelto muy tensa.

No obstante, la campaña representa una nueva era en la política de California tras la muerte de Feinstein, una figura de enorme importancia histórica.