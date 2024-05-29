Las elecciones que se deciden con mítines y debates ahora están en manos de jueces y jurados

Video Inician los argumentos finales en el juicio contra Trump: lo que se espera para esta jornada

Si bien ya ha habido presidentes que habían sido interrogados por fiscales, sometidos a 'impeachments' y hasta perdonados, como lo fue Richard Nixon, nunca antes los tribunales penales nunca habían ocupado un lugar central en una elección presidencial como este año.

PUBLICIDAD

"Es tan inusual que carecemos de la terminología para expresar cuán inusual es", dijo la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky, autora del libro de próxima aparición 'Making the Presidency: John Adams and the precedents that forged the Republic'.

Pero los dos casos penales de Trump y el hijo de Biden no son en absoluto equiparables. El primero, un expresidente que se postula para recuperar la Casa Blanca, está acusado de falsificar registros comerciales para ocultar un plan ilegal para influir en las elecciones de 2016.

El otro se centra en un ciudadano privado (aunque sea hijo del actual presidente) que enfrenta una acusación por mentir en un formulario federal de compra de armas cuando afirmó que no consumía drogas.

Sin embargo, políticamente hay cierta superposición. Ambos dicen que están siendo perseguidos injustamente por razones políticas. Y ambas partes están tratando de sacar provecho de testimonios de testigos muy personales y potencialmente vergonzosos sobre sus adversarios, mientras los republicanos intentan utilizar a Hunter Biden como una especie de objetivo sustituto del propio presidente.

Cómo los procesos penales han afectado a la campaña de Biden y Trump

Trump se ha adaptado al momento, haciendo campaña desde los tribunales, afirmando que es objeto de una “caza de brujas” y arrojando dudas sobre la validez del sistema de justicia penal del país. Biden, por su parte, se ha mantenido en gran medida al margen, en un esfuerzo decidido por resaltar la independencia del poder judicial.

PUBLICIDAD

Pero esta semana, la campaña de Biden decidió que el proceso de Trump en Nueva York, (el primero de cuatro casos penales y muy posiblemente el único que irá a juicio antes de las elecciones de 2024) no podía seguir siendo ignorado.

La campaña contó con el actor Robert De Niro y agentes del orden que habían defendido el Capitolio de Estados Unidos durante la insurrección del 6 de enero de 2021, para denunciar a Trump en una conferencia de prensa cerca del tribunal del bajo Manhattan.

El portavoz de la campaña de Biden, Michael Tyler, dijo que el acto se convocó porque los periodistas “cubren esto incesantemente día tras día”.

"Y queremos recordarle al pueblo estadounidense, antes del primer debate el 27 de junio, la amenaza única, persistente y creciente que Donald Trump representa para el pueblo estadounidense y nuestra democracia", dijo.

Video Administración Biden condona $7,700 millones de deuda estudiantil: hay más de 160,000 beneficiados



El personal de Trump se apresuró a seguir al equipo Biden hasta el mismo banco de micrófonos para burlarse de la conferencia de prensa como evidencia de "una campaña desesperada, fallida y patética que sabe que están perdiendo", en palabras de la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Mientras tanto, en el interior, los jurados escuchaban los argumentos finales del juicio por dinero secreto contra Trump.

La recta final del histórico juicio penal a Trump en Nueva York

Los fiscales dicen que Trump y sus aliados montaron una campaña para comprar y silenciar historias potencialmente perjudiciales, y encubrir esos pagos en un esfuerzo ilegal por influir en los votantes en las últimas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016.

PUBLICIDAD

Para ayudar a presentar su caso ante el jurado, los fiscales se basaron en personajes caídos de la órbita de Trump, incluyendo a la actriz porno Stormy Daniels, quien testificó sobre un presunto encuentro sexual con Trump.

El testigo más importante de la fiscalía fue el exabogado de Trump convertido en enemigo público, Michael Cohen, quien sobornó a Daniels y colocó a Trump en el centro del plan que él niega.

En todo momento, Trump ha posicionado estratégicamente a aliados prominentes entre la audiencia de la sala del tribunal y han celebrado conferencias de prensa en un pequeño parque cercano donde denuncian el sistema de justicia penal.

Además, Trump ha utilizado el juicio como argumento para recaudar fondos.

El próximo juicio a Hunter Biden

Por el contrario, Hunter Biden ha afrontado sus problemas legales apareciendo solo en público. Su caso se remonta un período en el que, según él mismo, era adicto al crack. Su descenso a las drogas y el alcohol se produjo tras la muerte de cáncer en 2015 de su hermano Beau Biden. Hunter Biden compró y tuvo un arma durante 11 días en octubre de 2018, e indicó en el formulario de compra de armas que no estaba consumiendo drogas.

Los republicanos han indagado incansablemente en su vida personal, su lucha contra la adicción y sus negocios, intentando, sin éxito, vincularlos con el presidente.

Hunter Biden guardó silencio durante años en medio de las críticas del Partido Republicano. Pero a medida que el juicio se venía acercando, ha pasado a la ofensiva, argumentando públicamente que está siendo atacado injustamente.



El presidente Biden, que generalmente no comenta sobre los detalles del caso, nunca ha dejado de expresar el amor hacia su hijo. Pero también se ha visto en la posición inusual, si no incómoda, de descartar un indulto en caso de que su hijo sea condenado. Está previsto que viaje a Francia para la conmemoración del Desembarco de Normandía al inicio el juicio.

PUBLICIDAD

Asistentes de la Casa Blanca reconocen que están preocupados por cómo pueda afectar el proceso al presidente y la primera dama, quienes siguen profundamente preocupados por el bienestar y la sobriedad de su hijo.

En privado, algunos demócratas han expresado su preocupación de que los problemas legales de Hunter Biden puedan dañar la campaña de reelección del presidente e incluso plantear dificultades para los demócratas en las reñidas contiendas por la Cámara de Representantes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que el presidente estaba centrado en su trabajo al servicio del pueblo estadounidense, no en los juicios.

"El presidente y la primera dama aman a su hijo. Están orgullosos de cómo su hijo ha podido recuperarse y continuar su progreso y seguirán apoyándolo", dijo Jean-Pierre.

Hunter Biden se declaró inocente tras su fallido acuerdo de culpabilidad. (AP Photo/Matt Rourke) Imagen Matt Rourke/AP

Hunter Biden se declaró inocente de los cargos de evasión fiscal y compra ilegal de un arma después de que se derrumbara un acuerdo de culpabilidad al que había llegado con fiscales el año pasado y que le habría ahorrado a él (y a su padre) el espectáculo de un juicio.

Su abogado defensor, Abbe Lowell, ha argumentado que los fiscales luego “cedieron ante la presión política” para acusar al hijo del presidente en medio de las críticas de los republicanos y Trump al acuerdo de culpabilidad.

La lista de preguntas propuesta para los posibles miembros del jurado incluye una cuestión sobre si "la ley debe aplicarse por igual a todos, incluido el hijo del presidente".

PUBLICIDAD

Los fiscales planean utilizar como prueba las memorias publicadas de Hunter Biden y también pueden presentar contenidos de una computadora portátil que dejó en un taller de reparación de Delaware y nunca recuperó. Los contenidos llegaron a los republicanos en 2020 y se filtraron públicamente, revelando fotos y mensajes personales e íntimos.

También planean llamar como testigos a la exesposa de Hunter Biden y a la viuda de su hermano, Hallie, con quien tuvo una relación sentimental. Los fiscales esperan demostrar que estaba sumido en la adicción cuando compró el arma.

Los documentos judiciales no los nombran, pero del contexto se desprende claramente que el “testigo tres” es Hallie Biden, quien vio a Hunter Biden consumiendo drogas muchas veces y, según los documentos judiciales: "registró sus bolsos, mochilas y vehículos en un esfuerzo por para ayudarlo a estar sobrio.

Biden la visitó el fin de semana pasado, lo que generó preguntas sobre si habían hablado sobre el próximo caso. Jean-Pierre dijo que la visita “no se trataba de eso”, sino más bien del inminente aniversario de la muerte de Beau.

Mira también: