“Les guste o no": la nueva polémica de Trump sobre las mujeres que recuerda su postura machista a días de las elecciones

Video Trump vs Harris: ¿quién lidera la intención de voto en estados clave? Analizamos que reflejan las encuestas

El expresidente Donald Trump protagonizó una nueva polémica al asegurar que protegerá a las mujeres “les guste o no”, lo que le valió numerosas críticas, incluidas las de su rival en las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris.

Durante un mitin en Wisconsin este miércoles, el republicano contó cómo sus asesores le habían aconsejado que dejara de decir en sus discursos que quería "proteger a las mujeres" al considerarlo inapropiado.

PUBLICIDAD

En efecto, el magnate ha asegurado en múltiples ocasiones en los últimos meses que protegería a las mujeres en EEUU haciendo que sus comunidades sean más seguras y asegurándose de que no "pensarán en el aborto".

Sin embargo, en esta ocasión Trump fue más allá cuando dijo que les respondió a sus asesores: "Bueno, voy a hacerlo, les guste o no a las mujeres. Voy a protegerlas".

Sus declaraciones recibieron numerosas críticas por quienes lo tacharon de machista y de negar la autonomía de las mujeres.

Harris responde que Trump “no reconoce la capacidad de las mujeres para tomar decisiones” sobre su cuerpo

Harris atacó estas declaraciones apenas minutos después de que fueran realizadas por su rival.

“Donald Trump cree que debería poder tomar decisiones sobre lo que haces con tu cuerpo. Te guste o no”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este jueves, la vicepresidenta profundizó en sus críticas a los comentarios de Trump al calificarlos de “muy ofensivos”.

"Quiero hablar sobre lo que dijo sobre las mujeres y sobre si les gusta o no. Sinceramente, creo que es algo muy ofensivo para las mujeres, al no reconocer su capacidad, su autoridad, su derecho y su habilidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluyendo sobre sus propios cuerpos", dijo a periodistas en Madison, Wisconsin, antes de hacer campaña en los estados clave de Arizona y Nevada.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta consideró que "esto es solo el último ejemplo" de una serie de comentarios de Trump sobre cómo percibe la autonomía de las mujeres y afirmó que cada vez hay más indicios de que no luchará por los derechos reproductivos de las mujeres.

"No prioriza la libertad de las mujeres ni reconoce su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas y cuerpos", subrayó.

El aborto, un tema decisivo en las elecciones de EEUU

Harris ha hecho del aborto uno de los ejes principales de su campaña, prometiendo que luchará por la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, después de que la Corte Suprema de EEUU eliminara en 2022 las protecciones federales al aborto contempladas gracias a la conocida sentencia Roe vs. Wade.

Inicialmente, Trump presumió de haber sido determinante en la eliminación de dicha protección al derecho a la interrupción del embarazo, ya que fue anulada gracias a su nominación de tres jueces conservadores para la Corte.

Sin embargo, el republicano se vio obligado a matizar su postura contraria al aborto en los últimos meses debido al efecto negativo que estaba logrando en el electorado y, de hecho, las encuestas muestran que Trump enfrenta un déficit significativo entre las mujeres frente a Harris.

Un sondeo de este mes de NBC muestra una marcada diferencia de género: Harris tiene el 55 % de respaldo entre las mujeres frente al 41% de Trump. Mientras tanto, entre los hombres, el exmandatario lidera con un 56% de intención de voto, 16 puntos más que la vicepresidenta.

La misma encuesta reveló que el aborto se perfila como el tema más determinante para el 22% de los votantes, que declaró que esta cuestión será decisiva para elegir a quién votar.

PUBLICIDAD



Mira también: