5 momentos clave del explosivo testimonio de Michael Cohen en el juicio penal a Trump en Nueva York

Video Juicio a Trump en Nueva York: detalles de las declaraciones de Michael Cohen, testigo estrella de la Fiscalía

El histórico juicio penal a Donald Trump en Nueva York tuvo este lunes como gran protagonista la declaración de su exabogado Michael Cohen, a quien se considera como testigo estrella de la Fiscalía.

Cohen habló por primera vez del registro falso de documentos, en lo que los fiscales consideran un plan para influir en las elecciones presidenciales de 2016 mediante la compra y ocultamiento de historias negativas que podrían haber dañado la campaña de Trump, a quien el abogado implicó de manera directa.

Cohen contó, por ejemplo, cómo se gestionó el escándalo de la actriz porno Stormy Daniels, quien asegura haber tenido un encuentro sexual con Trump en 2006. Según su testimonio, el expresidente le pidió ocultar la historia “solo hasta después de las elecciones”.

El abogado fue quien se encargó de pagar el soborno a Daniels, cuyo reembolso, según la Fiscalía, fue falsificado por Trump para ocultar el escándalo.

“Lo que estaba haciendo era bajo la dirección y en beneficio de Trump”, testificó Cohen. “Todo requería la aprobación de Trump”.

Cohen fue uno de los empleados más leales de Trump durante años. Ahora, sin embargo, es un enemigo declarado del expresidente.

Trump enfrenta 34 cargos por falsificación de documentos comerciales que registró como gastos legales para encubrir pagos con los que, presuntamente, quiso silenciar a diferentes personas.

El expresidente se ha declarado inocente y asegura que es víctima de una caza de brujas para evitar que haga campaña para regresar a la Casa Blanca.

Estos son cinco momentos clave del testimonio de Cohen, quien vuelve al estrado este martes, durante la 16ª jornada del juicio a Trump:

Cohen pagó a Daniels con su propio dinero

Cohen mostró en el juicio un correo electrónico que incluía un archivo sobre el acuerdo inicial entre Trump y Daniels, fechado el 10 de octubre de 2016, donde se especifica el pago a la actriz porno a cambio de su silencio sobre la supuesta relación sexual entre ambos.

Testificó que solo un día después, ya había confirmado junto al abogado de Daniels los términos del acuerdo, incluida la suma de $130,000 y una cláusula de indemnización por daños y perjuicios de $1,000,000 si la actriz hablaba sobre ese presunto encuentro sexual.

Aunque intentó retrasar el pago, Cohen declaró que Trump le dijo finalmente: “Simplemente, hazlo”. Le aconsejó reunirse con el jefe de Finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, para resolver este asunto.

Este último dijo que no estaba en condiciones financieras para afrontar el pago, por lo que sugirió que fuera Cohen quien lo hiciera, algo a lo que accedió finalmente. Para realizarlo, obtuvo un crédito sobre el valor de su vivienda y ocultó así el pago a su esposa.

Según Cohen, Trump se mostró "agradecido" cuando le informó sobre la resolución adoptada. “No te preocupes, te devolverán el dinero”, le dijo.

Tiempo después, Weisselberg le informó de cómo le realizarían el reembolso a través de documentos falsificados y registrados como “servicios legales prestados” y que serían superiores a los $130,000 pagados a Daniels, de modo que Cohen obtuviera la cantidad total gastada, después de impuestos.

El dinero final que recibiría Cohen serían $420,000, entre los que se incluían $50,000 en concepto de servicios tecnológicos. El abogado reconoció que había pedido más dinero por este concepto de lo que tuvo que pagar en realidad, pero que acabó quedándose con la diferencia.

Cuando Weisselberg y Cohen fueron a la oficina de Trump para informarle del pago a reembolsar, el expresidente aprobó la transacción y los detalles, declaró este lunes su exabogado.

Silenciar a Daniels “por la campaña, no por Melania”

Según el testimonio de Cohen, Trump quería mantener en secreto la historia de Daniels solo hasta después de los comicios de 2016.

"Quiero que la mantengas a raya todo lo posible hasta después de las elecciones. Si gano, no tendrá importancia porque seré presidente. Y si pierdo, ni siquiera me importa", aseguró que le dijo Trump.

“Era por la campaña, no por Melania”, llegó a declarar el abogado, tras lo que el expresidente movió su cabeza en un gesto de negación al escucharle en la sala.

“Ni siquiera pensaba en Melania. Era todo por la campaña”, repitió Cohen.

Cohen testificó que el impacto de la historia de la actriz porno Stormy Daniels pudo haber sido "catastrófico" para la campaña de Trump. "Algo horrible para la campaña", subrayó.

Reiteró que Trump le había pedido retrasar el pago del dinero para silenciar a Daniels hasta después de los comicios, pero Cohen le dijo que no podrían seguir aplazándolo o el abogado de la actriz declararía nulo el acuerdo de confidencialidad.

Silenciar a la conejita de Playboy y otras historias

Pero el de Daniels no fue la única historia sobre la vida personal de Trump que Cohen tuvo que silenciar, según su declaración.

"Sabes que cuando esto salga a la luz, es decir, el anuncio (de la candidatura presidencial en 2016), prepárate, hablarán muchas mujeres", aseguró que le dijo Trump.

Una de ellas fue la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Cuando Cohen alertó a Trump de que ella aseguraba que ambos mantenían una relación extramatrimonial, el expresidente le ordenó “asegurarse de que no se publique”.

Cohen dijo que entendió la orden como una instrucción para comprar la historia e inició negociaciones con el tabloide The National Enquirer para que no viera la luz.

Cuando le informó que silenciar el caso costaría $150,000, Trump respondió: "No hay problema, yo me encargo", según el testimonio de Cohen.

Este lunes, el jurado escuchó una conversación entre Cohen y Trump (realizada sin conocimiento de este último) en la que se oye a ambos discutir cómo comprarían los derechos de la historia de McDougal.

Una instrucción similar recibió tras enterarse de que un portero de la Torre Trump estaba tratando de vender una historia falsa sobre un hijo que el expresidente habría tenido fuera de su matrimonio.

“Tú te encargas”, le dijo. Al portero le pagaron $30,000 para mantener la historia fuera de los medios de comunicación.

Ayuda de los ta

bloides

Cohen habló sobre una reunión celebrada en agosto de 2015 en la Torre Trump, donde el exeditor de The National Enquirer David Pecker se habría ofrecido a buscar historias negativas sobre el expresidente antes de que fueran publicadas.

Pecker reconoció anteriormente en el juicio que publicaba historias positivas sobre Trump y artículos negativos sobre sus oponentes.

El editor también se ofreció a “estar atento a cualquier cosa negativa sobre el señor Trump y que podría ayudarnos a saber de antemano lo que iba a salir e intentar evitar que saliera”, declaró Cohen, quien reconoció haber tratado de aprovechar el poder y visibilidad de este tabloide en beneficio de su jefe.

Después de que The National Enquirer pagara para eliminar la historia de McDougal, Cohen dijo que el editor del periódico lo estaba persiguiendo para que Trump le reembolsara los $150,000. A Pecker le preocupaba, dijo Cohen, que “era demasiado dinero para esconderlo del director ejecutivo de la empresa matriz”.

Cohen aseguró que Pecker también le había hablado en el pasado de cómo su empresa tenía un “cajón de archivos o un cajón cerrado con llave, como él lo describió, donde se ubicaban los archivos relacionados con el señor Trump”.

El abogado declaró que estaba preocupado porque la relación de Pecker con Trump se remontaba a años atrás, por lo que temía qué podría pasar con esos archivos si Pecker dejara ese puesto para cambiarse de trabajo.

Pese a todo, en su testimonio aseguró que mantenía una buena relación con Pecker. También dijo que, hasta que Trump se lanzó a la presidencia, no tenía conocimiento de la práctica de la publicación de pagar por historias para que no fueran publicadas.

Cohen quería ser jefe de gabinete

Después de que Trump ganara las elecciones de 2016, Cohen supo que su papel como asesor personal de Trump no iba a durar mucho.

Sin embargo, dado lo estrecho de la relación entre ambos, Cohen declaró este lunes que pensó que podría ser considerado para uno de los puestos más prestigiosos de la Casa Blanca: jefe de gabinete.

“Solo quería que se incluyera mi nombre”, declaró, pese a que reconoció que probablemente no era lo suficientemente “competente” para el puesto. "Se trataba más de mi ego que de otra cosa", admitió.

Después propuso a Trump ser su “abogado personal” e incluso contrató a otro profesional para presentarle la idea y argumentarle por qué era tan importante que el expresidente contara con él para ese cargo.